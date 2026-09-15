Por Redacción EC

La expectativa de cara a la serie entre Perú y Paraguay por el Grupo Mundial I de la Copa Davis se traslada hoy a las salas de prensa. Esta mañana, martes 15 de septiembre, los capitanes de ambas escuadras, Luis Horna y Paulo Carvallo, comparecerán ante los medios de comunicación en la tradicional rueda de prensa oficial previa al inicio de los partidos del fin de semana.

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