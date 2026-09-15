La expectativa de cara a la serie entre Perú y Paraguay por el Grupo Mundial I de la Copa Davis se traslada hoy a las salas de prensa. Esta mañana, martes 15 de septiembre, los capitanes de ambas escuadras, Luis Horna y Paulo Carvallo, comparecerán ante los medios de comunicación en la tradicional rueda de prensa oficial previa al inicio de los partidos del fin de semana.

La cita de medios tendrá lugar en el Centro de Esparcimiento del Jockey Club del Perú, ubicado en el distrito de Santiago de Surco. Los estrategas de ambos combinados nacionales atenderán de forma sucesiva las preguntas del periodismo especializado para detallar cómo llegan sus dirigidos y cómo se perfilan las estrategias para los duelos en arcilla.

El cronograma establecido para la jornada de hoy está programado de la siguiente manera:

11:30 a.m. – Conferencia de prensa de Paulo Carvallo (Capitán del equipo de Paraguay).

– Conferencia de prensa de (Capitán del equipo de Paraguay). 12:00 p.m. – Conferencia de prensa de Luis “Lucho” Horna (Capitán del equipo de Perú).

Se espera que Horna profundice sobre el gran momento deportivo de la primera raqueta nacional, Ignacio Buse, y que brinde pistas sobre quién ocupará finalmente la plaza del segundo singlista, una disputa sumamente atractiva entre Juan Pablo Varillas y Gonzalo Bueno. Por su parte, Carvallo analizará las opciones de la escuadra guaraní, que tiene en Daniel Vallejo a su principal carta de juego.

Este evento marcará el inicio formal de las actividades oficiales de la semana, que continuarán el jueves con el sorteo general de los cruces y culminarán el viernes 18 y sábado 19 de septiembre con los partidos que otorgarán un boleto directo a los Qualifiers de 2027.