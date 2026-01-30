La Peugeot Asia Open 2026 llega a la Playa del Golf de Asia gracias a una alianza entre El Comercio e Igma Sports, y el sponsor de Peugeot. El certamen busca promover el tenis en un ambiente festivo y competitivo.

El torneo está pactado para iniciar el viernes 20 de febrero y finalizará el sábado 28 del mismo mes.

Desde su anuncio, los organizadores convocaron a los equipos interesados a inscribirse para participar en el evento, estableciendo un periodo para confirmar su participación. Según la convocatoria, se dio plazo hasta este domingo 31 para que los equipos de las distintas categorías presenten y confirmen sus inscripciones para formar parte del torneo.

Fechas y horas:

Viernes 13.02: Inauguración (18:00 - 20:00) | Round Robin

(18:00 - 20:00) | Round Robin Sábado 21.02 : Clausura (18:00 - 22:00)

Categorías

Dobles: Damas y Caballeros

Con el cierre del registro, los organizadores comenzarán a ultimar detalles logísticos y deportivos para el desarrollo del evento en la Playa del Golf de Asia, que busca no solo promover el deporte y el talento, sino también fortalecer los lazos comunitarios y recreativos durante la temporada de verano.

Vive cada punto, celebra cada jugada y sé parte de un evento que impulsa el talento, promueve un estilo de vida activo y crea momentos memorables dentro y fuera de la cancha