Vania Torres se consagró campeona del ISA World SUP & Paddleboard Championship 2025 en la modalidad de SUP Surf (Stand Up Paddle Surf), un logro que la destaca entre las mejores del mundo en su disciplina.

El campeonato, que se disputa en Playa Sunzal, El Salvador, fue testigo de una final de altísimo nivel donde la tablista nacional demostró su autoridad y garra.

Torres sumó un puntaje de 12.43, con el que logró superar a competidoras de gran nivel. En el podio, la peruana se impuso a la argentina Lucía Cosoleto (quien obtuvo 12.06 puntos) y a la brasileña Aline Adsaka (9.30 puntos).

Tanto el Instituto Peruano del Deporte (IPD) como la Federación Deportiva Nacional de Tabla (FDT) expresaron su profundo orgullo por este triunfo, destacando que el logro “vuelve a colocar el nombre del Perú en la élite del deporte internacional” y ratifica la “entrega de nuestros atletas”.