Desde el 22 de agosto al 7 de septiembre se llevará a cabo en Tailandia el Mundial de Vóley Femenino 2025, donde 32 selecciones competirán entre sí para tocar el cielo con las manos. La programación de los partidos ya se publicó y aquí conocerás todos los detalles de la cita mundialista.
Para esta edición, serán siete las selecciones que representarán a Latinoamérica: Cuba, Puerto Rico, Argentina, Brasil, República Dominicana, Colombia y México. Cada una afrontará el certamen con objetivos diferentes, pero con la consigna de hacer historia en la competición.
“Las Reinas del Caribe” asoman como posibles candidatas a llegar a instancias finales. En Italia 2014, quedaron ubicadas en el cuarto lugar, cerca del podio, y esta vez buscarán mejorar esa posición. Es más, las dominicanas llegan al Mundial después de haber finalizado en el 8º lugar de los Juegos Olímpicos París 2024.
Entre otras novedades, Brasil es la actual subcampeona del mundo e intentará quedarse con la medalla de oro en esta ocasión. En la final del 2022, la ‘Canarinha’ cayó ante Serbia por 3 sets a 0. ¿Habrá revancha?
De igual manera, selecciones como Puerto Rico hará su primera participación; mientras que Cuba buscará recuperar la gloria tal y como lo hizo en las ediciones de 1978, 1994 y 1998, cuando se proclamó campeona del mundo.
Fase de grupos
Viernes 22 de agosto
- Grupo D - República Checa vs Argentina - 4.00 a. m.
- Grupo C - Puerto Rico vs Francia - 4.00 a. m.
- Grupo A - Países Bajos vs Suecia - 5.00 a. m.
- Grupo B - Bélgica vs Cuba - 5.00 a. m.
- Grupo D - Estados Unidos vs Eslovenia - 7.30 a. m.
- Grupo C - Brasil vs Grecia - 7.30 a. m.
- Grupo A - Tailandia vs Egipto - 8.30 a. m.
- Grupo B - Italia vs Eslovaquia - 8.30 a. m.
Sábado 23 de agosto
- Grupo E - Canadá vs Bulgaria - 4.00 a. m.
- Grupo F - República Dominicana vs Colombia - 4.00 a. m.
- Grupo H - Japón vs Camerún - 5.00 a. m.
- Grupo G - Alemania vs Kenia - 5.00 a. m.
- Grupo E - Turquía vs España - 7.30 a. m.
- Grupo F - China vs México - 7.30 a. m.
- Grupo H - Serbia vs Ucrania - 8.30 a. m.
- Grupo G - Polonia vs Vietnam - 8.30 a. m.
Domingo 24 de agosto
- Grupo D - República Checa vs Eslovenia - 4.00 a. m.
- Grupo C - Puerto Rico vs Grecia - 4.00 a. m.
- Grupo A - Países Bajos vs Egipto - 5.00 a. m.
- Grupo B - Italia vs Cuba - 5.00 a. m.
- Grupo D - Estados Unidos vs Argentina - 7.30 a. m.
- Grupo C - Brasil vs Francia - 7.30 a. m.
- Grupo A - Tailandia vs Suecia - 8.30 a. m.
- Grupo B - Bélgica vs Eslovaquia - 8.30 a. m.
Lunes 25 de agosto
- Grupo E - Canadá vs España - 4.00 a. m.
- Grupo F - República Dominicana vs México - 4.00 a. m.
- Grupo H - Japón vs Ucrania - 5.00 a. m.
- Grupo G - Alemania vs Vietnam - 5.00 a. m.
- Grupo E - Turquía vs Bulgaria - 7.30 a. m.
- Grupo F - China vs Colombia - 7.30 a. m.
- Grupo H - Serbia vs Camerún - 8.30 a. m.
- Grupo G - Polonia vs Kenia - 8.30 a. m.
Martes 26 de agosto
- Grupo D - Argentina vs Eslovenia - 4.00 a. m.
- Grupo C - Francia vs Grecia - 4.00 a. m.
- Grupo A - Suecia vs Egipto - 5.00 a. m.
- Grupo B - Italia vs Bélgica - 5.00 a. m.
- Grupo D - Estados Unidos vs República Checa - 7.30 a. m.
- Grupo C - Brasil vs Puerto Rico - 7.30 a. m.
- Grupo A - Tailandia vs Países Bajos - 8.30 a. m.
- Grupo B - Cuba vs Eslovaquia - 8.30 a. m.
Miércoles 27 de agosto
- Grupo E - Turquía vs Canadá - 4.00 a. m.
- Grupo F - Colombia vs México - 4.00 a. m.
- Grupo H - Japón vs Serbia - 5.00 a. m.
- Grupo G - Kenia vs Vietnam - 5.00 a. m.
- Grupo E - Bulgaria vs España - 7.30 a. m.
- Grupo F - China vs República Dominicana - 7.30 a. m.
- Grupo H - Ucrania vs Camerún - 8.30 a. m.
- Grupo G - Polonia vs Alemania - 8.30 a. m.
Todos los partidos están en horario peruano.
