Perú venció 3-2 a República Checa y va por el puesto 13 del Mundial de Vóley Sub-17 | Foto: FPV
Perú venció 3-2 a República Checa y va por el puesto 13 del Mundial de Vóley Sub-17 | Foto: FPV
Por Redacción EC

La selección peruana sub-17 de vóley consiguió una importante victoria por 3-2 ante República Checa, en un partidazo correspondiente a los playoffs por los puestos 13 al 16 del Mundial de la categoría. El equipo nacional mostró carácter para recuperarse después de quedar abajo 2-1 y terminó celebrando en el decisivo quinto set.

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