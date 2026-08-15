La selección peruana sub-17 de vóley consiguió una importante victoria por 3-2 ante República Checa, en un partidazo correspondiente a los playoffs por los puestos 13 al 16 del Mundial de la categoría. El equipo nacional mostró carácter para recuperarse después de quedar abajo 2-1 y terminó celebrando en el decisivo quinto set.

Perú comenzó con mucha intensidad y se quedó con el primer set por 25-18, gracias a su efectividad en ataque y buenos bloqueos. Sin embargo, República Checa reaccionó rápidamente y ganó el segundo parcial por 25-19, mientras que en el tercero volvió a imponerse por 25-20, para colocarse 2-1 arriba en el marcador.

Obligadas a ganar para mantener sus opciones, la Bicolor elevó nuevamente su nivel en el cuarto set. Con un importante bloqueo de Lazo, Perú llegó a ponerse 23-17 y finalmente cerró el parcial por 25-17, igualando el partido 2-2 y llevando la definición al tie-break.

En el quinto set, la selección nacional volvió a mostrar concentración en los momentos decisivos. Perú tomó ventaja de 6-4 tras un remate de Cueva que impactó en una jugadora checa y sostuvo la diferencia hasta imponerse por 15-10, sellando así una victoria que le permite continuar luchando por terminar lo más arriba posible.

Con este resultado, Perú disputará ahora el partido por los puestos 13 o 14 del Mundial Sub-17. Su próximo rival saldrá del enfrentamiento entre Venezuela y Filipinas y el encuentro está programado para este domingo a las 11:00 a. m., cuando la ‘Bicolor’ buscará cerrar su participación con otro triunfo.

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