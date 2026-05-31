Cinco emocionantes combates se llevaron a cabo en el WWE Clash in Italy, este domingo 31 de junio, desde Turín. En cuatro de ellos se pusieron en tela de juicio los campeonatos mundiales.

Cody Rhodes mantuvo su cinturón ante Gunther, una de las estrellas emergentes en la indutria.

En una de las luchas más encarnizadas, Rhea Ripley tuvo una defensa exitosa de su título ante Jade Cargill.

Brock Lesnar retornó al cuadrilátero con hambre de gloria y avasalló desde el primer instante a Oba Femi. Lesnar se llevó la victoria en una lucha que duró solo siete minutos.

Sol Ruca le arrebató a Becky Lynch el título Intercontinental Femenino ante la sorpresa de propios y extraños.

El evento estelar Tribal Combat, Roman Reigns mantuvo su título mundial de peso pesados ante Jacob Fatu tras un agónico conteo a tres.