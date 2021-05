Conforme a los criterios de Saber más

El desarrollo de la segunda vuelta electoral ha traído consigo una danza de respaldos y rechazos a las propuestas encabezadas por Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular). Sin embargo, esta vorágine de adhesiones ha salpicado a varios rostros del deporte y del escenario artístico que, pese a no haber brindado sus consentimientos para el uso de su imagen, han sido incluidos ilegalmente en propaganda política.

El más reciente caso relacionado a esta mala práctica tiene como insumo principal un video de la campaña “¿Para qué Perú juegas?” emitido en abril 2018, la cual fue gestionada por El Comercio y la Federación Peruana de Fútbol (FPF), con motivo de la clasificación de la selección al Mundial Rusia 2018.

En una sintonía distinta al propósito original del clip, que buscaba realzar acciones cívicas para unir al país tomando como ejemplo el mérito deportivo del técnico Ricardo Gareca y sus seleccionados, una fracción de este fue editado al colocársele el logo del partido Perú Libre en la parte superior, en lo que aparenta ser un spot de campaña.

A propósito de ello, la actriz Gianella Neyra, quien participó en la campaña emitida hace tres años y a la que ahora se le visualiza en el video adulterado, indica a El Comercio que no ha participado en ninguna campaña política ni tampoco ha autorizado a alguna agrupación para hacer uso de su imagen.

“Para lo único que autorizamos el uso de nuestra imagen fue para esa campaña específica, que fue una campaña para el Mundial Rusia 2018 y que hablaba de jugar limpio. Así que ojalá que juguemos limpio y que saquen ese video que lo único que está haciendo es engañar a la gente”, cuestiona.

A través de sus redes sociales, Neyra ha pedido a sus seguidores estar atentos ante el uso no autorizado de sus contenidos. “Lo último que quiero es que la gente tenga un mensaje incorrecto a través de mi imagen, no se dejen sorprender y denuncien”, emplaza en conversación con este Diario.

Otro protagonista involuntario del editado video ha sido el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, Juan Carlos Oblitas. El exfutbolista mostró este viernes su rechazo e indignación ante la utilización indebida de su participación en la campaña emitida en 2018 pues, según dijo, la “grabamos hace unos años para alentar el civismo en nuestro país”.

“Ahora resulta que este video lo han convertido en un spot de campaña del partido de Pedro Castillo. Yo no tengo nada que hacer en esos asuntos […] El video no les pertenece y ahora lo utilizan como propaganda política del partido Perú Libre. Tengo que decir que yo no tengo absolutamente nada que hacer con el partido Perú Libre ni con los señores Castillo y Cerrón”, precisó Oblitas.

“Imagínense si ahora que no están en el poder están haciendo esto, lo que harían si llegaran al poder. No voy a votar por el partido Perú Libre porque creo en mi país con libertad. Nunca voté por Keiko y ahora no voy a votar por ella, voy a votar en defensa de la democracia de mi país, quiero un país en el que exista libertad y respeto”, agregó.

Esta no es la primera oportunidad en la que se presenta una adulteración de esta naturaleza. Días atrás, la atleta Inés Melchor rechazó su incorporación, sin habérsele consultado, en un video a favor de Perú Libre. “Me parece mal porque nunca a mí me han pedido autorización [de Perú Libre] y yo nunca menciono: ‘vota por Keiko o vota por Castillo’, y que una organización política lo esté utilizando para mí está mal y creo que ellos debieron haberse comunicado conmigo”, cuestionó la fondista nacional.

Niegan responsabilidad

Arturo Cárdenas, a cargo de la secretaría de Organización Nacional de Perú Libre, niega que su agrupación esté detrás de la edición del video y atribuyó la responsabilidad de esta modificación a Fuerza Popular.

“Estamos seguros que lo han elaborado en el fujimorismo para luego echarnos la culpa a nosotros de que estamos utilizando imágenes. Igual que con el tema de Inés Melchor. Nosotros somos respetuosos de la libertad de opinión u apoyo que cualquier persona puede hacer, ya sea al otro lado o al nuestro”, contesta.

El dirigente del partido que postula a la Presidencia de la República a Pedro Castillo acusa que se le están atribuyendo “videos” y “documentos” falsos que tendrían como propósito que se erijan críticas a su forma de llevar la campaña electoral.

“Anteayer periodistas me hicieron llegar un documento en el que se sostenía que la nueva bancada de Perú Libre se había pronunciado en contra de la reducción del 50% de sus futuros sueldos, y eso era totalmente falso. Así también han presentado documentos firmados por algunos supuestos secretarios regionales manifestando que los debates deberían llevarse mediante Zoom, entre otros documentos más que están fabricando”, defiende.

De otro lado, indica que en Perú Libre se están adoptando los “filtros respectivos” antes de emitir videos mediante redes sociales. “Esto viene de la parte contraria, del fujimorismo. Ellos son expertos en hacer todo este tipo de guerra sucia y por eso nosotros no le hemos dado importancia, solo cuando nos han llamado para hacer el desmentido, como corresponde”, dice.

Acciones e implicancias

En opinión del abogado penalista Luis Lamas Puccio, situaciones como esta deberían ameritar una investigación de oficio por parte del Ministerio Público, pues utilizar la imagen de una persona sin su consentimiento es un delito contra la propiedad intelectual, pese a que es probable que en un eventual proceso, por su naturaleza y dificultad, la consigna “quede impune o en el olvido”.

Asimismo, sostuvo que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene la misión de jugar un rol mucho más activo para aplicar las advertencias y las sanciones que correspondan ante malas prácticas en campaña electoral.

“Desgraciadamente, si el agraviado actúa de motu proprio puede recibir amenazas de muerte e insultos. Hay un espectro de impunidad y lo que es lamentable es que el JNE se mantenga al margen, o que diga que va a indagar y que estas investigaciones, por la contingencia del tiempo, estamos cerca de la segunda vuelta, quede atrás. Eso debería implicar una actuación directa”, apunta.

De otro lado, Lamas Puccio señala que es urgente un replanteamiento de las normas relacionadas a los delitos de injuria, calumnia y difamación, pues serían procedimientos “obsoletos, anticuados y fuera de contexto” y que, en vía judicial, “pueden durar tres o cuatro años”. Esto cobra un mayor relieve si es que se pone en contexto el creciente uso de internet.

“La gente que se siente agraviada se siente desanimada [a llevar los casos] porque aparenta ser una pérdida de tiempo, dinero, y esto suele quedar en la impunidad. Se requiere una formulación que implica la tipificación de nuevos hechos, como con el caso de los trols, que se amparan en el anonimato para difamar, para injuriar, y no hay forma de sancionar oportunamente”, acota.

Estos cuestionamientos no han sido ajenos al partido político de Keiko Fujimori. El jueves se conoció que la compañía estadounidense Facebook reveló que, en abril, antes de la primera vuelta de las Elecciones Generales 2021, se detectó actividad irregular en una red de 86 cuentas vinculadas con “personas asociadas a Fuerza Popular”, por lo que todas fueron eliminadas.

A nivel exclusivamente propositivo, todo este accionar irregular que tiene como principal escenario a las redes sociales no es ni ético ni suma al debate de propuestas. Sobre el video manipulado a favor de Perú Libre, el analista político Luis Nunes considera que, además de ser un acto ilegal, “es una falta de respeto a las personas involucradas en esta clase de incidentes”.

“Creo, sinceramente, que con el conocimiento que la ciudadanía tiene [del reciente uso indebido de videos e imágenes], ya el peruano de a pie identifica cuándo hay una mentira. Se descubre a las horas y esto es contraproducente y negativo para el partido que hace ese tipo de manipulaciones”, afirma.

Según Nunes, aunque la ciudadanía ya está “entrenada” para identificar cuándo se trata de un timo, esto le resulta contraproducente a las agrupaciones políticas aludidas, a lo que se le debe sumar el poco interés por parte de las mismas agrupaciones en emplazar a sus seguidores a tener un buen comportamiento en todos los frentes.

“Es posible que los comandos de campaña o los seguidores de los partidos políticos tengan la intención de ver esto como una guerra, como que ‘todo vale’, pero, a la larga, esto no contribuye a una campaña. Desmentir periódicamente estas imputaciones hacen daño a una campaña. El candidato [Pedro Castillo] debe salir y pedir disculpas”, concluye.