Claro se sumó al Club El Comercio para otorgarle un descuento exclusivo a la comunidad de suscriptores. Con claro ser postpago es un buen plan ya que ofrece la cobertura, velocidad y tecnología que necesitas para cumplir todos tus planes.

En este caso el beneficio es del 29% y aplica para modelos de iPhone 14 PRO MAX de 256 GB, Samsung Galaxy S23 Ultra de 256 GB así como para el iPhone 11 y 12 de 64GB.

Para obtener el beneficio, el suscriptor deberá registrarse en https://ventas.tiendaclaro.pe/forma/1827/club-el-comercio y tener su suscripción activa. El personal de Claro validará la condición del suscriptor en el portal www.clubelcomercio.pe/establecimiento y se pondrá en contacto vía telefónica para informar sobre los precios y planes de los equipos.

Para pagos al contado aplica con acuerdo de equipos de 18 meses. En esta promoción, la compra de equipos está sujeto a evaluación crediticia. El pago del equipo puede ser realizado con cualquier medio de pago y es enviado al domicilio. El suscriptor podrá adquirir como máximo 5 equipos.

Cabe indicar que el descuento no aplica a clientes corporativos ni con otras promociones vigentes. Además, no es válido en Tienda Claro, Cadenas, DACS ni distribuidores. ¿Qué esperas para acceder a este beneficio? No dejes pasar este descuento y ve por el celular que tanto necesitas.

