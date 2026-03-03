Resumen

Por Redacción EC

El concierto El Sol Sinfónico aterriza en Lima este 28 y 29 de marzo de 2026 con una propuesta que promete emocionar a los fanáticos de Luis Miguel. El espectáculo se realizará en el Teatro NOS y los suscriptores de El Comercio podrán acceder a un 20% de descuento en entradas gracias a Club El Comercio.

