El concierto El Sol Sinfónico aterriza en Lima este 28 y 29 de marzo de 2026 con una propuesta que promete emocionar a los fanáticos de Luis Miguel. El espectáculo se realizará en el Teatro NOS y los suscriptores de El Comercio podrán acceder a un 20% de descuento en entradas gracias a Club El Comercio.

Presentado por Studio Tres, el show reúne a más de 30 artistas en escena junto a la Studio Concerts Orchestra para reinterpretar los grandes éxitos del ícono latino en formato sinfónico. Baladas, himnos románticos y canciones que marcaron generaciones serán llevadas a una nueva dimensión sonora, con arreglos envolventes y una puesta en escena elegante y emotiva.

El repertorio incluirá desde los temas más íntimos hasta los clásicos más celebrados, en una experiencia pensada para conectar con la nostalgia y redescubrir la potencia emocional de cada canción a través del formato orquestal.

Para acceder al beneficio exclusivo del Club El Comercio, los suscriptores deben ingresar al enlace del evento, seleccionar la opción “Códigos” y digitar su DNI para aplicar el descuento. Aplican términos y condiciones.