La ópera regresa con fuerza a la cartelera limeña con una nueva puesta en escena de “Aida”, la obra maestra de Giuseppe Verdi, como parte de la XVII edición del Festival Internacional de Ópera Alejandro Granda, uno de los eventos líricos más importantes del país.

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Tras el éxito de “Madama Butterfly” en 2025, el festival apuesta nuevamente por un título de gran envergadura artística. “Aida”, estrenada en 1871 en El Cairo, es una ópera en cuatro actos que combina lo monumental con lo íntimo, explorando los conflictos entre el amor, el deber y la lealtad a la patria.

La propuesta contará además con la participación de la Orquesta Juvenil Sinfonía por el Perú, así como una cuidada escenografía a cargo de José Luis Sialer y vestuario especialmente diseñado para esta producción.

Las funciones se realizarán el 17 de mayo a las 5:00 p.m., y el 20 y 22 de mayo a las 7:30 p.m., en el Gran Teatro Nacional. La ópera será interpretada en italiano con subtítulos en castellano.

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