Resumen

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(Foto: Difusión)
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Por Redacción EC

La ópera regresa con fuerza a la cartelera limeña con una nueva puesta en escena de “Aida”, la obra maestra de Giuseppe Verdi, como parte de la XVII edición del Festival Internacional de Ópera Alejandro Granda, uno de los eventos líricos más importantes del país.

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