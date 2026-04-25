El ilustrador español Antonio Lorente llega por primera vez a Lima para compartir con el público su trabajo y trayectoria. La cita será el 25 de abril a las 3:00 p.m. en la librería Crisol de Av. Santa Cruz 814, Miraflores, donde realizará una firma de libros.

Además, los suscriptores de El Comercio con acceso al Club El Comercio podrán acceder a un 20% de descuento en el fondo propio de Crisol (libros y complementos), válido en tiendas físicas a nivel nacional.

Lorente, reconocido por su estilo que combina técnicas tradicionales y digitales, presentará obras como El Principito, 13 de fantasmas, Grandes amores y Carmilla, además de otras ediciones ilustradas de clásicos universales.

Como parte de la experiencia, los primeros asistentes podrán acceder a dedicatorias ilustradas realizadas por el propio autor, convirtiendo cada ejemplar en una pieza única.

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