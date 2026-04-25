Resumen

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(Foto: Difusión)
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Por Redacción EC

El ilustrador español Antonio Lorente llega por primera vez a Lima para compartir con el público su trabajo y trayectoria. La cita será el 25 de abril a las 3:00 p.m. en la librería Crisol de Av. Santa Cruz 814, Miraflores, donde realizará una firma de libros.

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