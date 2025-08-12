Radisson RED Miraflores sigue marcando tendencia con experiencias únicas en la ciudad. Esta vez, desde su restaurante insignia OUI BAR + KTCHN, presenta una Masterclass de Coctelería de Autor dedicada al pisco, en alianza con ClubHOLA BanBif.
La cita será el jueves 28 de agosto a las 7:30 p.m. en Calle Bolívar 210, Miraflores. Durante la velada, los asistentes aprenderán a preparar tres cócteles originales a base del destilado peruano por excelencia: Sinsoni, Mistela Spritz y Peruvian Punch.
Cada trago será acompañado por un abrebocas especialmente diseñado para potenciar sus sabores, ofreciendo una experiencia sensorial completa.
Más que una clase, esta es una noche para disfrutar, aprender y relajarse en un espacio moderno, con buena música y la actitud creativa que caracteriza a Radisson RED.
“Queremos que los asistentes vivan algo diferente: que conecten con el mundo del pisco desde una mirada fresca, divertida y con estilo”, señala el equipo de Radisson RED Miraflores.
La Masterclass de Pisco Huamaní se realiza el primer y tercer jueves de cada mes en OUI BAR + KTCHN, con cupos limitados y dirigida a mayores de edad.
En esta edición, BanBif sorteará 10 invitaciones dobles a través de sus redes sociales, reafirmando su compromiso de ofrecer experiencias exclusivas a sus clientes.
