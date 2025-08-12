Radisson RED Miraflores sigue marcando tendencia con experiencias únicas en la ciudad. Esta vez, desde su restaurante insignia OUI BAR + KTCHN, presenta una Masterclass de Coctelería de Autor dedicada al pisco, en alianza con ClubHOLA BanBif.

La cita será el jueves 28 de agosto a las 7:30 p.m. en Calle Bolívar 210, Miraflores. Durante la velada, los asistentes aprenderán a preparar tres cócteles originales a base del destilado peruano por excelencia: Sinsoni, Mistela Spritz y Peruvian Punch.

Cada trago será acompañado por un abrebocas especialmente diseñado para potenciar sus sabores, ofreciendo una experiencia sensorial completa.

(Foto: Difusión)

Más que una clase, esta es una noche para disfrutar, aprender y relajarse en un espacio moderno, con buena música y la actitud creativa que caracteriza a Radisson RED.

“Queremos que los asistentes vivan algo diferente: que conecten con el mundo del pisco desde una mirada fresca, divertida y con estilo”, señala el equipo de Radisson RED Miraflores.

La Masterclass de Pisco Huamaní se realiza el primer y tercer jueves de cada mes en OUI BAR + KTCHN, con cupos limitados y dirigida a mayores de edad.

En esta edición, BanBif sorteará 10 invitaciones dobles a través de sus redes sociales, reafirmando su compromiso de ofrecer experiencias exclusivas a sus clientes.