Hot Wheels Monster Trucks Live: Glow-N-Fire 2026 aterriza por primera vez en el país con un show pensado para sorprender a toda la familia. Inspirado en el universo de Hot Wheels, el espectáculo reunirá velocidad, potencia y una producción de gran formato con efectos pirotécnicos, iluminación de alto impacto y mucha acción en vivo.

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El público podrá ver en acción a algunos de los monster trucks más icónicos como Mega Wrex™, Tiger Shark™, Gunkster™, Bone Shaker™, Bigfoot® y Skelesaurus™, además del debut de Rhinomite™, un nuevo vehículo inspirado en un rinoceronte.

La experiencia también incluirá un robot transformador de gran escala y un equipo de motocross freestyle que realizará saltos y acrobacias extremas, elevando la intensidad del espectáculo en cada momento.

Más que un show, Hot Wheels Monster Trucks Live promete una experiencia inmersiva que combina entretenimiento familiar, tecnología y adrenalina en un solo lugar.

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