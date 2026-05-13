Resumen

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(Foto: Difusión)
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Por Redacción EC

Hot Wheels Monster Trucks Live: Glow-N-Fire 2026 aterriza por primera vez en el país con un show pensado para sorprender a toda la familia. Inspirado en el universo de Hot Wheels, el espectáculo reunirá velocidad, potencia y una producción de gran formato con efectos pirotécnicos, iluminación de alto impacto y mucha acción en vivo.

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