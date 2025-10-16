Los suscriptores del Club El Comercio pueden aprovechar una promoción exclusiva junto a la aerolínea JetSMART, que ofrece hasta 15 % de descuento en vuelos dentro del Perú y 10 % en rutas internacionales.

El beneficio aplica a las compras en línea realizadas a través de la página oficial de Jetsmart, ingresando el código promocional generado desde clubelcomercio.pe.

La campaña estará disponible del 13 de octubre al 31 de diciembre de 2025, y permite viajar entre el 19 de octubre de 2025 y el 30 de abril de 2026, con fechas restringidas por temporada alta.

Los suscriptores pueden acceder a hasta 15 % de descuento sobre la tarifa neta (sin incluir tasas ni impuestos) en vuelos desde Lima hacia Arequipa, Cajamarca, Chiclayo, Cusco, Piura y Tarapoto, además de la ruta Arequipa–Cusco.Las compras deben realizarse con al menos 10 días de anticipación al viaje.

La promoción también incluye hasta 10 % de descuento sobre la tarifa neta en vuelos desde Lima hacia Buenos Aires, Santiago, Quito, Guayaquil, Cartagena y Medellín.En este caso, la compra debe realizarse con al menos 21 días de anticipación al viaje.

¿Cómo acceder al descuento?

Ingresa a clubelcomercio.pe con tu cuenta de suscriptor. Busca la promoción JetSMART y genera tu cupón con código exclusivo. Usa el código en la casilla “Código Promocional” al momento de comprar en jetsmart.com/pe.

El descuento aplica únicamente para suscriptores activos del Club El Comercio, que incluye lectores de las versiones impresas o digitales de El Comercio y Gestión, así como usuarios de PerúQuiosco con suscripciones vigentes.

Si aún no eres suscriptor, esta es una excelente oportunidad para suscribirte y disfrutar del Club El Comercio. Accede a beneficios exclusivos como este, con descuentos especiales en eventos culturales, espectáculos, restaurantes y más.