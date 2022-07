¿Interesado en viajar para empezar a disfrutar de tus vacaciones? Sky Airline, la aerolínea low cost con más pasajeros a nivel nacional en Perú y la flota más moderna de América, otorga un descuento exclusivo de 20% a toda la comunidad de suscriptores de El Comercio.

Con esta promoción, cada suscriptor podrá visitar diferentes destinos nacionales como Arequipa, Ayacucho, Cusco, Iquitos, Juliaca, Piura, Pucallpa, Tarapoto, Trujillo o Tumbes.

Para acceder al beneficio, solo deberá iniciar sesión en la web/app del Club El Comercio, seleccionar la promoción y generar el cupón que contiene el código que tendrá que ingresar en la casilla de descuento de la web de SKY PERÚ: www.skyairline.com/peru al realizar la compra.

Los suscriptores interesados en obtener el beneficio podrán adquirir sus pasajes hasta las 11.59 p.m. del 31 de julio de 2022 para viajar desde el 10/08/2022 al 10/12/2022, bajo las condiciones de la aerolínea.

El descuento aplica para todas las tarifas (zero, plus y full) para ida o para ida y vuelta. No hay un límite de pasajes aéreos que pueda adquirir el suscriptor durante la presente promoción siempre que haya stock disponible. ¿Qué esperas para acceder al descuento y programar tus vacaciones?

No dejes pasar este beneficio y visita tu destino favorito. No olvides que por ser suscriptor de El Comercio tienes disponibles diferentes descuentos en el Club y acceso a diferentes sorteos.

