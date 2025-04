Entré por una emergencia médica y salí con una denuncia policial

El caso de Sofía*

Sofía, nombre que usamos para proteger su identidad, tenía 31 años cuando llegó al Hospital Edgardo Rebagliati con un diagnóstico claro: un embarazo ectópico, una condición grave en la que el embrión crece fuera del útero y pone en riesgo la vida de la gestante. Ingresó por emergencia con un dolor abdominal agudo y, tras una intervención médica, el equipo de salud confirmó que había tenido un aborto espontáneo. Sin embargo, lejos de recibir apoyo o reposo, fue tratada como sospechosa de un delito.





En plena hospitalización y aún bajo los efectos del dolor, fue abordada por un total de ocho policías que entraron a su habitación. La interrogaron sin presencia de abogado, y le hicieron firmar documentos que no entendía. “Me dijeron que tenía que firmar una constancia, pero nunca me explicaron que ya estaban iniciando una investigación penal”, recuerda. Su historia clínica fue entregada a los agentes sin su consentimiento, y una custodia policial se instaló en la puerta de su habitación, como si se tratara de una delincuente.





El proceso penal por aborto continúa en curso, a pesar de que su caso califica legalmente como aborto terapéutico, permitido en el Perú desde 1924. “Yo no sabía que había hecho algo malo. Solo quería que me ayudaran. Me sentí más enferma después de ver cómo me trataron”, cuenta. Su experiencia refleja un patrón documentado en decenas de casos: mujeres que llegan al sistema de salud en búsqueda de atención y terminan siendo perseguidas penalmente, sin distinguir si el aborto fue voluntario, espontáneo o una urgencia médica.