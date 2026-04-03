Las agroexportaciones peruanas podrían alcanzar un nuevo récord en el 2026 al bordear los US$ 15.300 millones, lo que representaría un crecimiento de 4,8% respecto al 2025, cuando sumaron US$ 14.600 millones, según estimaciones del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (CIEN-ADEX).

El director del CIEN-ADEX, Edgar Vásquez Vela, explicó que se trata de un incremento moderado, influido por la caída en los precios internacionales de productos como el cacao y el café, que en años previos alcanzaron niveles elevados debido a problemas climáticos en países competidores.

A pesar de ello, el crecimiento de la población mundial y la consecuente mayor demanda de alimentos configuran un escenario favorable para el Perú, considerando su diversidad productiva. En los últimos 26 años, los envíos agrarios del país han registrado un crecimiento promedio anual de 13,3%.

Sin embargo, el panorama también presenta riesgos. Entre los principales factores que podrían afectar el desempeño del sector figuran el Fenómeno de El Niño, el alza en el precio de los fertilizantes, la exposición a aranceles aplicados por Estados Unidos, el retraso en la ampliación de infraestructura de riego y de la frontera agrícola, así como la incertidumbre asociada al contexto electoral.

En este escenario, Vásquez Vela subrayó la necesidad de fortalecer la competitividad del sector, cerrar brechas logísticas y avanzar en aspectos clave como productividad, certificaciones y protocolos sanitarios, destacando el rol del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa).

En términos de mercado, el comercio global de alimentos ha crecido a un ritmo promedio de 7,4% anual en la última década, con especial dinamismo en frutas y hortalizas, rubro en el que el Perú ha consolidado su presencia con productos como arándanos, uvas, espárragos, paltas y mangos.

Además, las tendencias internacionales apuntan hacia una mayor demanda de superfoods, alimentos orgánicos, productos funcionales y de origen andino o amazónico, así como snacks saludables y opciones plant-based.

Pese al posicionamiento alcanzado, el país aún enfrenta retos para escalar su oferta exportable. De los 565 productos agrícolas que exporta, solo cuatro superan los US$ 1.000 millones, mientras que una gran parte mantiene niveles de exportación aún reducidos, lo que evidencia un potencial de crecimiento pendiente.

En cuanto a la concentración geográfica, diez regiones explicaron el 95% de los envíos en el 2025, con liderazgo de Lima, Ica, La Libertad y Piura. Por el lado de los destinos, cinco mercados concentraron el 75% del total: Estados Unidos, la Unión Europea, México, Reino Unido y Chile.