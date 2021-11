Conforme a los criterios de Saber más

La continuidad del Plan Nacional de Competitividad y Productividad; pensar en la sostenibilidad, el atacar los costos de la formalidad y la lucha contra el machismo en las empresas; y direccionar el gasto público en prioridades de corto plazo como la vacunación, la educación, la salubridad y la reactivación económica son algunos de los retos planteados por los panelistas de la charla ‘Voces del norte’ en la CADE Ejecutivos 2021.

Limitaciones

Patricia Matto, gerente general de Acuacultura Técnica Integrada del Perú, sostuvo que el entrampamiento que limita el impulso de las industrias en la macro región norte es la inestabilidad, pues no existe una visión o un horizonte que deben seguir las ciudades o provincias. “Falta una mirada de largo plazo”, sostuvo.

Indicó que a la inestabilidad política y económica se suma la informalidad que existe en el país, por lo que se debe mejorar el sistema tributario, como volver gratuita la facturación electrónica para las empresas que comienzan a crecer.

“Sin embargo, [se les] pide que hagan unas estructuras, servidores y una serie de cosas que es muy costoso para la mediana y pequeña empresa, es muy costoso para ellos dar ese paso a la facturación”, acotó.

Adicionalmente, mencionó que en la exportación existen pedidos que las empresas en el norte no pueden realizar por una falta de infraestructura ni la tecnología para cumplir con solicitudes de productos más elaborados. Sostuvo que también hay sobrecostos en la mano de obra y la infraestructura.

Pese a que existen medidas del gobierno para incentivar en la innovación y tecnología en la pesca y acuicultura, como Innovate Perú y el Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura (Pnipa), los presupuestos destinados no son suficientes para el pago de investigadores y la adquisición de herramientas.

“El otro problema que tenemos es la seguridad en el ámbito de las inversiones, [...] la claridad en las reglas de juego, eso es importantísimo, y la visión de largo plazo”, dijo. Añadió como última limitante la inseguridad seguridad.

Impulso

Para el impulso de la competitividad y productividad, Rogger Ruiz, gerente general del Gobierno Regional de La Libertad, señaló que dentro de la macro región norte se necesitan trabajar en cadenas de proveedurías de suministros para distintas industrias como la del calzado, la textil, entre otros. Ello con el fin de no requerir determinados suministros que se encuentran en Lima.

Además, indicó que se necesitan generar corredores de producción natural en el norte para el fortalecimiento de la competitividad.

La renuncia de Walter Ayala al Ministerio de Defensa representa la más reciente salida de un integrante del gabinete en poco más de 100 días del gobierno. Repasa cuántos ministros dejaron sus puestos y quiénes son.

Agregó que en la macro región norte se deben trabajar la asociatividad y cooperativismo “para poder trabajar en conjunto y adquirir insumos a menores precios y tener poder de negociación”. Otro aspecto mencionado por Ruiz es la necesidad de la especialización en los sectores, dado que “uno de los cuellos de botella que tenemos en la macro región es que no generamos tendencias”.

Uno de los retos necesarios, considera, es la digitalización de procesos que aún no son aplicados en la micro y pequeña empresa (mype). Añadió que se necesita fortalecer la infraestructura portuaria y ejecutar zonas de carga en los aeropuertos, al igual que culminar con proyectos viales.

Estado

Ruiz sostuvo que se puede fortalecer el trabajo entre los gobiernos regionales y locales con el sector privado a través de una visión conjunta entre ambos actores, con lo que se pueda dinamizar y generar en el territorio regional.

“Uno de los objetivos importantes que tenemos que trabajar es que el sector privado sea un aliado para el Estado en los objetivos que queremos tener cuando hay una visión conjunta del territorio”, acotó.

A su vez, Patricia Matto consideró que el Estado debe ser promotor de la actividad privada, incluyendo a los ciudadanos para que tengan la oportunidad de generar emprendimientos o de tener empleos. Por ello, apuntó a que deben existir reglas claras y enfocadas en el largo plazo, así como generar estabilidad jurídica y económica.

Agroindustria

Javier Bereche, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Piura, apuntó a que se debe mejorar la infraestructura en el sector agrario, como en la cobertura y almacenamiento del agua, y priorizar lo dañado por las lluvias

“En el norte, la actividad agroindustrial es muy importante. El 10% de la producción agraria es agroindustrial y ha tenido un crecimiento de 5% en los últimos 10 años. [...] Concentra el 30% de la población económicamente activa. Hablamos de 280 mil, 300 mil empleos en el norte, dependiendo de las temporadas”, sostuvo.

Sin embargo, señaló que uno de los desafíos en el sector es la falta de claridad en las reglas de juego, así como la necesidad de una predictibilidad para que las inversiones no vayan a otros países. Otro reto, menciona, son los sobrecostos y evitar que se multipliquen ante una problemática en la logística a nivel mundial.

“Es importante conocer las reglas y tener predictibilidad para que las inversiones no se vayan a Ecuador o Colombia, como ha pasado, porque las reglas de juego no están muy claras. Eso nos hace que los costos se incrementen, pero, además, que las inversiones no lleguen”, sostuvo.

VIDEO RECOMENDADO

El Ejecutivo reactivó el Consejo Nacional de Trabajo, espacio donde tradicionalmente se discute el aumento del sueldo mínimo. ¿Qué se sabe hasta el momento de un posible incremento? Más detalles en La Pregunta del Día.