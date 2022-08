El evento que reúne a diversos empresarios, el CADE Ejecutivos, volverá a realizarse de forma presencial después de tres años. La conferencia anual, en su edición número 60, se llevará a cabo entre el 80 al 10 de noviembre en Paracas, Ica.

Felipe Valencia-Dongo, presidente de CADE Ejecutivos 2022, indicó en conferencia de prensa que los temas del evento se centrarán en la inversión privada, en un Estado que funcione, y en un Estado sólido y democracia.

“La propuesta que trae CADE Ejecutivos 2022 es que es urgente, indispensable volver a lo esencial. Estos tres pilares son indispensables. El segundo mensaje que sería bueno tener es que los tres se requieren a la vez. No es suficiente para el país la inversión privada. La inversión privada no es sostenible si no hay un Estado que funcione. Es imposible tener un Estado que funcione si no hay inversión privada, y ningún país prospera si no hay instituciones sólidas y democracia”, expresó.

En ese sentido, apuntó a que la edición que se realizará en noviembre busca generar aportes a la situación nacional actual.

Valencia-Dongo señaló que entre los expositores mencionados se encuentran Carlos Añaños, fundador de Aje; Elvia Barrios, presidenta del Poder Judicial; Abilia Ramos, presidenta de la Red de Ollas Comunes de San Juan de Lurigancho y vicepresidenta de Ollas Comunes de Lima Metropolitana; Waldo Mendoza, exministro de Economía; David Tuesta, exministro de Economía y presidente del Consejo Privado de Competitividad; Ignacio Barrios, exministro de Hacienda de Chile, entre otros expositores.

Asimismo, detalló que el 9 de noviembre se tratará los ejes de inversión privada para el progreso y un estado que funcione, mientras que el jueves 10 se abarcará el tema de instituciones sólidas y democracia.