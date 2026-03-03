Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) firmó acuerdos con diversas instituciones del Estado peruano por más de US$ 11 millones, destinados a la preinversión de proyectos estratégicos, fortalecimiento de capacidades institucionales y mejora de políticas públicas en sectores vinculados al desarrollo socioeconómico del país.

