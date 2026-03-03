El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) firmó acuerdos con diversas instituciones del Estado peruano por más de US$ 11 millones, destinados a la preinversión de proyectos estratégicos, fortalecimiento de capacidades institucionales y mejora de políticas públicas en sectores vinculados al desarrollo socioeconómico del país.

El acto protocolar contó con la participación del presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados; el ministro de Economía, Gerardo López Gonzáles; el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto; el ministro de la Producción, César Quispe Luján; la ministra del Ambiente, Nelly Paredes del Castillo; el ministro de Salud, Luis Quiroz; el ministro de Justicia, Luis Enrique Jiménez; la representante residente del PNUD en Perú, Alissar Chaker; el representante del IICA en Perú, Héctor Cortés Gómez-Rueda; y el presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura.

Según informó la entidad, las cooperaciones técnicas comprenden iniciativas en infraestructura, transporte, salud, medio ambiente, producción, justicia, sostenibilidad fiscal y fortalecimiento institucional.

En el caso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se contempla el apoyo a la preinversión del Corredor Ferroviario de la Costa del Perú, tramo Barranca–Trujillo, por US$ 4 millones, así como un plan de fortalecimiento institucional para Provías Descentralizado por US$ 150 mil.

Para el Ministerio de la Producción se destinarán US$ 5,36 millones para la implementación de tecnologías de protección orientadas a fortalecer la resiliencia de la acuicultura en Huánuco, Junín y Puno.

El Ministerio del Ambiente contará con US$ 800 mil para estudios de preinversión de proyectos de manejo integral de residuos sólidos en municipalidades priorizadas, mientras que el Ministerio de Salud recibirá US$ 131 mil para el fortalecimiento de la salud mental en instituciones educativas.

Asimismo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dispondrá de US$ 785 mil para el estudio de preinversión de un servicio de readaptación social en el establecimiento penitenciario para personas procesadas en Huacho.

El Consejo Fiscal recibirá US$ 247 mil para una revisión externa y fortalecimiento de capacidades técnicas, y el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) contará con US$ 99,8 mil para la elaboración de una propuesta de estrategia de gestión política y social para la integración territorial.