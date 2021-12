Conforme a los criterios de Saber más

Frente al predictamen del proyecto de ley en el Congreso, que propone modificar el Código de Protección al Consumidor con miras a regular el comercio electrónico, la Cámara Peruana de Comercio electrónico (Capece) señaló que esta propuesta presenta graves inconsistencias que afectarían al 91% de negocios que venden por internet, especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

“Hemos encontrado varias inconsistencias que, de aprobarse en el Congreso, afectaría más de 250.000 comercios que venden por internet, no solo encareciendo su costo de operatividad (logístico, infraestructura y transacciones por venta), sino también restando competitividad en la industria. Solo los grandes jugadores no tendrían problemas en sostener ese costo”, alertó Helmut Cáceda, presidente ejecutivo del gremio.

Cáceda agregó que si bien el ‘‘e-commerce’ tuvo un crecimiento preponderante a raíz de la pandemia, está industria recién está despegando. Prueba de ello es que las ventas online solo representan el 4% del comercio en general, mientras que en países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de cuyos reglamentos se basa esta nueva norma, supera el 11%.

“En el comercio digital todavía estamos lejos de los niveles de los que pertenecen a la OCDE y pretenden imponernos las reglas de juego de esos países. En el caso de Argentina, que es de donde se inspiró el derecho al arrepentimiento, para hacernos una idea, su ‘e-commerce’ más visitado, que es Mercado Libre, tiene 150 millones de visitas al me y en el Perú, el más concurrido, apenas alcanza los 12 millones”, explicó.

En ese sentido, Cáceda destacó cinco razones por la que este proyecto de ley debería ser improcedente.

1. Derecho de arrepentimiento

El representante de Capece indicó que la implementación de derecho a arrepentimiento en un plazo de 15 días, sin justificación alguna, generará un sobrecosto para los comercios y proveedores no solo por el lado logístico del envío y la devolución, sino también del lado de costos por extornos de los pagos realizados.

“Alguien va a tener que pagarlo, y como siempre, el consumidor final será el más perjudicado”, precisó.

Añadió que es demasiado dar 15 días de plazo para la devolución, y no se ha pensado en el microempresario que vende a través de redes sociales o WhatsApp, y cuyos productos se pueden perder sin refrigeración en menos de tres días.

“Quizás por esta razón, en Argentina el plazo máximo es de cinco días. Además, los comercios no tendrían certeza de sus cierres de facturación mensual afectando las declaraciones de impuestos teniendo un impacto directo en la recaudación tributaria”, argumentó.

En esa línea, el ejecutivo gremial mencionó que ante tanta complejidad operativa, los comercios podrían verse desanimados a vender en Internet y optar por regresar a la venta presencial, significando un retroceso total sobre lo avanzado en los últimos dos años.

2. Exigir espacio físico para operar

Para Cáceda, no todos los ‘e-commerce’ necesitan un espacio físico para operar. “Esto es nuevamente retroceder a inicios de pandemia. Con esta regla de juego, ni Amazon, Alibaba o eBay, que compiten con los grandes ‘retailers’ en el país, podrían comercializar en el Perú. Y esto afectaría al negocio electrónico transfronterizo, que representa casi el 20% de volumen en el país”, puntualizó.

3. Prohibir pagos recurrentes

El experto también señaló que prohibir los pagos recurrentes es un retroceso total.

“La tokenización de pagos recurrentes en el mundo permite reducir costos de cobranza, morosidad además de reforzar la retención de clientes. Con una ley como esta dejaremos de ser atractivos para startups y empresas tecnológicas extranjeras cuyo modelo de negocio se basa en pagos recurrentes para ‘MEF busca lograr un equilibrio entre minería, medioambiente y desarrollo social’, invitándolos a retirarse del país”, aseveró.

4. Corroborar la edad del cliente

Según Capece, los micropagos por comercio electrónico que corresponden, entre otras cosas, a la industria de ‘e-sports’ y ‘‘gamers, ha sido uno de mayor crecimiento en el 2021, y está dominada por menores de edad.

“La edad recomendada para jugar “como profesional” en The League of Legend, es mayor de 13 años. Para Dota 2, muchos recomiendan ser mayor de 16. Entonces, este proyecto de ley está subestimando a una industria que en Perú tiene ya 14millones de usuarios (sobre todo en provincia) y con un potencial de crecimiento de US$ 144 millones para el 2024″, detalló.

5. Diferenciar fraudes informáticos y fraude en el comercio electrónico

El ejecutivo gremial mencionó que se debe diferenciar el delito informático financiero con respecto al fraude de comercio electrónico, que no es mayor al 2% y es parte de la operatividad. Además, los negocios ya lo tienen considerados en sus costos financieros.

“De ser así, la mayor cantidad de denuncias en Indecopi serían por ‘pishing’ o ciberdelitos, y como sabemos, tiene más que ver porque el producto no llegó a tiempo”, comentó.

Bajo esos lineamientos, Capece hizo un llamado a reconsiderar el lanzamiento de un proyecto en el Congreso que nos haría retroceder en el índice de competitividad digital.

