El estado de emergencia por la crisis sanitaria, a causa del coronavirus, ha paralizado alrededor del 55% de la actividad del país, según cálculos de la Unidad de Análisis Económico de El Comercio.

Esta situación ha llevado a que diversas personas y empresas no puedan cumplir con sus obligaciones financieras y a la crítica del público contra la banca por cobrar los intereses de las deudas. Jorge Mogrovejo, superintendente de Banca de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, hace una evaluación de estas críticas y explica los efectos que puede tener una ley de este tipo.

—Hay iniciativas en el Congreso cuyo propósito es eliminar los intereses compensatorios de los créditos, ¿cuál es la posición de la SBS?

Se debe tener cuidado con iniciativas efectistas que pueden dañar seriamente a las microfinancieras. Si aprobamos una ley que condone los intereses vamos a perjudicar a las microfinancieras, no al banco grande.

Algunas personas confunden, equivocadamente, la postergación de un pago con la condonación de este.

—¿Cuál es la confusión?

Por ejemplo, las empresas de telefonía y energía decidieron postergar la facturación de los servicios, que son ingresos de los que dependen estas compañías.

En analogía con lo anterior, las entidades microfinancieras dependen de los intereses compensatorios que cobran por los créditos, no del capital. Ninguna entidad financiera vive de prestar 100 y recibir 100, sino de los intereses. Con lo cual, aprobar una ley para que las microfinancieras condonen los intereses es como hacer una ley para que no le paguemos a las empresas de servicios.

Lo que están haciendo las entidades microfinancieras al reprogramar es que el interés compensatorio se aplace para más adelante en las cuotas futuras.

—¿Cómo les afectaría a las microfinancieras una ley de condonación de intereses?

Los bancos grandes ofrecen créditos corporativos, créditos a la gran empresa, tarjetas de crédito, entre otros productos. Es decir, ofrecen una mayor diversidad de productos, a diferencia de las microfinancieras que están especializadas en el segmento de la pequeña y microempresa.

Así, leyes de ese tipo perjudicará a las microfinancieras y harían que el sistema se quede solo con cuatro bancos, porque vas a hacerle daño al ingreso que reciben las entidades pequeñas.

—Las microfinancieras tienen un porcentaje de cartera pesada que deben provisionar con sus ingresos y no los están generando por el estado de emergencia, ¿esto también les puede perjudicar?

Por ello, si se aprueba una ley que diga que no se cobrarán los intereses a todas las supervisadas, las matas. Los bancos grandes sí podrían soportarlo. Por ejemplo, al cliente que no puede pagar, algunos bancos no le están cobrando parte del interés compensatorio.

Este es un tema que no tiene una solución fácil, con lo cual, se debe evaluar caso por caso. Nosotros como SBS podemos ir a explicárselo al Congreso. El apresuramiento puede tener consecuencias peores.

—¿El Congreso no les ha consultado sobre el impacto de una eventual norma para eliminar los intereses?

El nuevo Congreso recién se ha instalado y acaba de asignar comisiones, no ha habido oportunidad para que nos llame.

—Usted dice que una ley para eliminar los intereses afectaría a las microfinancieras. Si se hiciera una ley solo para eliminar los intereses a los bancos, ¿la SBS estaría de acuerdo?

No es un tema de bancos versus cajas. Hay bancos, y no me refiero a los sistémicos, y financieras que no tienen un margen o utilidades como para aguantar unos dos o tres meses sin ingresos financieros.

—Asbanc ha señalado que no pueden condonar intereses porque tienen que pagar los depósitos. Pero el diferencial entre la tasa de interés de los créditos y los depósitos es muy amplio, ¿en qué se debe trabajar para evitar poner a todas las instituciones en un mismo saco?

Es interesante lo que manifestó el gerente general del Banco de Crédito, Giafranco Ferrari. Él ha precisado que el banco posee tres tipos de clientes: el que puede pagar normal y lo está haciendo, aquellos que quieren solo un alivio y pagar los intereses repartidos en el periodo posterior, y aquellos clientes que tienen empresas del sector turismo y de otros servicios que están acogotadas. En este último caso, los bancos van a tener que condonarles los intereses.

El banco grande se va a ver obligado a condonar porque de lo contrario pierde al cliente. A los bancos, no les conviene tener a un sector real quebrado.

El cobro de intereses es una decisión que tiene que tomar el banco según la naturaleza del sector.

—¿Se debería condonar los intereses a todos los clientes del sistema financiero?

He escuchado casos de personas que están ganando su sueldo normal y no quieren pagar su deuda. Eso no es correcto. El tema es brindar soluciones a los que realmente están con las puertas cerradas y no están vendiendo.

Así, cualquier medida a rajatabla puede terminar dañando severamente a las microfinancieras y no solo a las chiquitas, estamos hablando inclusive de las microfinancieras medianas.

Lo que ahora es un problema del sector no financiero de la economía, podría terminar convirtiéndose en una crisis financiera. Eso hay que evitarlo.

El banco colombiano Bancolombia ha enviado un comunicado en el que señala el congelamiento del pago de créditos por tres meses. (Foto: Redes sociales de Bancolombia)

—El parlamentario Lenin Bazán afirmó en las redes sociales que como congresista exige a la SBS eliminar el cobro de intereses como lo ha hecho Bancolombia, ¿qué puede decir al respecto?

Lo primero que puedo decir es que el regulador, no solo en el Perú sino en cualquier parte del mundo, no puede cambiar los términos de las contrataciones entre particulares. Ningún regulador colombiano, chileno, boliviano, ha dicho a su sistema financiero te prohíbo que cobres el interés compensatorio. Todos los reguladores lo que han hecho ha sido facilitar que las entidades financieras reprogramen.

En el caso colombiano, el regulador ha tomado exactamente el mismo camino que la SBS. Es decir, no cobres las cuotas de los créditos un tiempo y no castigo al cliente con su calificación ni al banco con las provisiones.

—El banco colombiano Bancolombia ha enviado un comunicado en el que señala el congelamiento del pago de créditos por tres meses. ¿Eso significa que no van a cobrar los intereses como se cree?

Aquí se trata de un tema de comunicación. Unos lo llaman congelar y otros reprogramar, pero es lo mismo. ¿En qué momento la Superintendencia Financiera de Colombia dice a los supervisados no cobren los intereses?

El tema de Bancolombia es el lenguaje en que lo dicen. El congelamiento implica que en un mes o tres no te cobren nada, pero te los cobrarán después. Igual pasa con el regulador boliviano, que dice no se pagará las cuotas de los créditos, pero es lo mismo a reprogramar.

Salvo que se diga no le cobres a los que toman préstamos y ni tampoco les pagues a los depositantes. Es cierto que la rentabilidad de la banca es alta, pero si aplicamos una regla para todos por igual vamos a terminar concentrando más al sistema financiero.

—¿Los bancos grandes deberían considerar la posibilidad de no cobrar intereses?

Conversaba con un gerente de un banco grande y me decía que esa opción siempre la tienen y se aplica, a veces, en sectores agrícolas o pesqueros cuando ha habido Fenómeno de El Niño o problemas en la pesca.

Es una evaluación de caso por caso. Pero si se ordena a la fuerza, simplemente el banco mediano no va a tener forma de recuperar el capital que ha invertido y no va a poder pagar a los depositantes. No olvidemos que del otro lado del activo están los depositantes, que son un pasivo de las entidades financieras.

Tengo entendido que los bancos van a volver a comunicar mejor. Ojo todos tenemos que hacer un sacrificio en esta crisis: el Estado, el BCR, los bancos, los clientes, de lo contrario no salimos. Si uno quiere pasar piola en esta crisis, no va a poder. Al final del año se va a apreciar que la rentabilidad de los bancos grandes no será la misma que la del 2019, salvo que ellos quieran rematar todos los activos e irse del país.

Pero si quieren seguir aquí van a tener que comprender aquellos casos en los cuales van a tener que suavizar la carga financiera, sobre todo de aquellos clientes que realmente están mal.

