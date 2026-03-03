Resumen
El saldo de créditos otorgados para la compra de viviendas creció 7,2% interanual en enero de 2026, informó el Banco Central de Reserva (BCR). El resultado fue superior al 7,1% registrado en diciembre de 2025 y representó la tasa más alta desde febrero de 2023, cuando el crecimiento alcanzó 7,5%.
