El saldo de créditos otorgados para la compra de viviendas creció 7,2% interanual en enero de 2026, informó el Banco Central de Reserva (BCR). El resultado fue superior al 7,1% registrado en diciembre de 2025 y representó la tasa más alta desde febrero de 2023, cuando el crecimiento alcanzó 7,5%.

Según detalló la entidad, el desempeño estuvo principalmente explicado por el aumento interanual de los préstamos hipotecarios concedidos en moneda nacional, que registraron una expansión de 8,1% frente al mismo mes del año previo.

En términos mensuales, el crédito hipotecario avanzó 0,5% en enero. Este incremento fue impulsado por los préstamos otorgados en soles, que crecieron 0,6% respecto al mes anterior.

El BCR también señaló que se mantiene la preferencia por el financiamiento en moneda nacional para la adquisición de viviendas. En enero de 2025, solo el 5,5% de los créditos hipotecarios fueron otorgados en dólares, mientras que el resto se concedió en soles.