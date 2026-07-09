Por Claudia Inga Martínez

La marca Bata asegura que este año, con las últimas aperturas, ya tiene tiendas en todo el Perú. Pese a ser un año desafiante, confían en alcanzar un crecimiento de doble dígito hacia el final del 2026, comenta Erick Osorio, gerente de operaciones de Bata Perú. El ejecutivo cuenta a Día1 cómo adaptan su oferta ante un inesperado clima cálido y las acciones ante el fenómeno de El Niño. Este año abrirán unas 5 o 6 tiendas de su marca propia North Star e iniciarán un piloto para el regreso de Bata Kids.

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Tipo de trabajo:

Entrevista