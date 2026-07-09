La marca Bata asegura que este año, con las últimas aperturas, ya tiene tiendas en todo el Perú. Pese a ser un año desafiante, confían en alcanzar un crecimiento de doble dígito hacia el final del 2026, comenta Erick Osorio, gerente de operaciones de Bata Perú. El ejecutivo cuenta a Día1 cómo adaptan su oferta ante un inesperado clima cálido y las acciones ante el fenómeno de El Niño. Este año abrirán unas 5 o 6 tiendas de su marca propia North Star e iniciarán un piloto para el regreso de Bata Kids.
- ¿En qué momento se encuentra hoy en día Bata en Perú y cuál es su lectura del año?
Ya estamos acabando el primer semestre y ha sido positivo. Esperamos un crecimiento a doble dígito; el primer semestre hubo crecimiento empujado por la campaña escolar, en la que crecimos 14%. Después de esta campaña, las ventas disminuyeron impactadas por el panorama político que vivimos por las elecciones. Ahora, el Mundial también distrae un poco el consumo, porque el consumidor dirige su dinero a otras categorías, ya sea televisores o camisetas.
Así que ahora varía el consumo, pero igual sigue siendo un entorno positivo dentro de este periodo electoral que nos ha tocado vivir. Vislumbramos una segunda mitad del año mucho mejor, ya con un panorama político claro, con un gobierno en curso, que seguramente impulsará obras, inversiones y dinamizará el mercado en general.
- ¿Sigue siendo entonces un buen año?, ¿la expectativa es que pueda haber un crecimiento al cierre del 2026?
Sí, de todas maneras. Nosotros estamos en crecimiento y esperamos continuar así el resto del año. De hecho, lo que estamos haciendo es buscar adelantar la campaña de verano. Ha sido un año atípico y ya cada vez se da con más frecuencia que no tenemos invierno, lo que ha afectado de todas maneras la temporalidad de campañas de invierno, donde, en nuestro caso, vendemos calzado de temporada, botas.
Lo bueno es que, dentro de la capilaridad que tenemos, se pueden absorber esas botas en zonas frías, en zonas de sierra y derivamos la mercadería para ese sector, para esas regiones. Pero a la vez necesitamos inyectarnos de nueva mercadería que vaya acorde con la temporada, en eso somos muy ágiles y estamos ya comenzando a distribuir lo que será la campaña de verano, la categoría de sandalias, cuando normalmente esto se da todavía en agosto o septiembre, pero el mercado lo demanda.
- Ante ello, ¿lo que han hecho ha sido adelantar los pedidos que normalmente llegaban para esas fechas?
Sí, correcto, reaccionando y viendo los meses anteriores lo que dictaba el pronóstico de Senahmi, de que no iba a haber invierno y que más bien iban a haber temperaturas altas, cosa que nos está pasando. Tenemos días, fines de semana completamente calurosos, despejados y eso afecta también el consumo. Obviamente no es una época en la que las marcas de zapatería piensen en tener sandalias, pero hemos hecho todo lo posible por adelantar esa colección.
- En el caso de botas o zapatos, que normalmente se vendían en campaña de invierno, ¿básicamente se están recolocando y haciendo promociones o están quedando algunos productos en stock para siguientes temporadas?
No, pasa que en esta época ya viene avanzada la temporada, ya estamos entrando a julio, donde comienza una etapa de liquidación. Se están colocando promociones o descuentos para poder rotar más rápido el producto, que es lo que toca hacer cuando se ralentiza alguna colección.
- Mencionó que el fenómeno de El Niño es cada vez más frecuente, algo que es muy cierto. Esta vez sería más fuerte y se tiene también El Niño global, ¿son situaciones que ustedes ya preveían cuando inició el año o este anuncio en particular ha sido un poco más sorpresivo?
Las compras (de mercadería) se suelen hacer con mucho tiempo de anticipación, las colecciones se presentan más de un año antes. No es que haya mucho tiempo para decidir, lo que se puede hacer en el camino es postergar órdenes de compra o en algunos casos, cuando sea posible, cancelar los pedidos, cancelar la producción para poder tener un stock más acotado de acuerdo a lo que prevemos como ‘forecast’ de ventas.
- En cuanto al ticket promedio, las botas o botines suelen tener un mayor precio, ¿cuál es el impacto o se espera ante la falta de invierno? ¿Se mantendrá el ticket promedio?
Sí, por ejemplo, las botas te traen un ticket promedio más alto que otros calzados de verano. De hecho, podríamos buscar un ticket más alto pero en nuestro caso creemos que no tiene sentido porque en los diferentes productos hemos tenido un crecimiento en el ticket, empujado por las diversas promociones que hemos lanzado.
A veces, por dar un ejemplo, tenemos el segundo par al 40% de descuento y promociones que ayudan a mejorar un ticket promedio por más que tengamos la dificultad de la venta de las botas.
- La estrategia promocional se va a concentrar este mes entonces.
Sí, julio principalmente y de repente al comienzo de agosto. Además, siempre mantenemos la entrada de nuevos productos, novedades en nuestras tiendas que hace que tengan un dinamismo muy interesante en todas las categorías.
- ¿Cómo hacen con la producción? ¿Hay parte de su producción que se fabrica localmente o la mayor parte viene de Asia?
La mayor parte viene de diferentes proveedores, principalmente de Asia, pero también pueden venir de Brasil, Bolivia. La producción local básicamente la concentramos en productos de cuero, ya que por el tema del ‘dumping’ es más factible producirlo localmente.
- Pero el grueso de la producción sí está en Asia. ¿La decisión la tomaron por un tema de costos o hay algunos otros factores?
El tema de costos es siempre relevante en una decisión, pero nuestras colecciones son globales. La colección que encuentras acá la vas a encontrar en Malasia, en la India, en Italia. Entonces, los desarrollos de las colecciones globales se producen en pocos proveedores. La matriz global decide en qué proveedores poner ciertos modelos y todo se consolida.
- El fenómeno de El Niño, además de generar un cambio de estrategia, también representa algunos retos en temas de distribución, sobre todo, en zonas que suelen verse más afectadas como el norte del país, ¿qué medidas preventivas están tomando?, ¿están colocando el stock para que no se genere falta de producto cuando ocurran lluvias y huaicos que normalmente están asociados al fenómeno?
Sí, normalmente tenemos unas líneas de acción bien claras por región. La selva, por ejemplo, siempre es un tema dependiendo también de la crecida del río o si se demora más o menos en llegar la mercadería. Nosotros mandamos primero siempre la mercadería a provincia, que es a donde demora más en llegar. Por ejemplo, si hoy me están llegando sandalias, priorizamos el despacho hacia las zonas de calor, del norte o la selva para que la mercadería llegue primero y estén las colecciones prácticamente al mismo tiempo que en Lima y la costa, y poder hacer lanzamientos al mismo tiempo. Entonces, todo esto pasa a una planificación.
-¿Esta planificación varía cada vez que ocurre un fenómeno de El Niño o tienen ese plan de contingencia preparado?
No, es un plan constante, simplemente en algún momento se puede tomar alguna decisión de ese tipo. Si nos llegó este tipo de mercadería (de clima cálido), adelantemos una o dos semanas más, pero tampoco podemos adelantar mucho más, porque dependemos también de las capacidades de bodega de las tiendas, que estas tengan la capacidad para recibir y que obviamente haya el tiempo suficiente rotación, porque no podemos tampoco tener la mercadería estancada mucho tiempo e innecesariamente en una bodega.
- En cuanto a los planes de Bata, para este año tenían previsto abrir más o menos unas 25 tiendas, ¿cómo va ese plan de aperturas?, ¿se mantiene el ritmo de expansión?
Sí, más o menos ese es el número. En lo que va del año ya hemos abierto seis, tenemos otras 10 ubicaciones ya en contrato, en proyecto y en desarrollo. En la segunda mitad del año seguiremos en búsqueda de más ubicaciones, pero confiamos superar las 20 tiendas al cierre de año.
- ¿En dónde se ubicarán?, ¿habrá un mayor foco en la capital o en reforzar la presencia en provincias?
Hay de todo, tanto en Lima como en regiones. Estamos yendo al proyecto T-Square en Surco. También abriremos un local en Real Plaza Piura con nuestro formato de North Star, que es la cadena de ‘sneakers’ urbano ‘lifestyle’. También tendremos una tienda puerta a calle en Los Olivos, cerca de Megaplaza y Plaza Norte, entre varias otras. En lo que va del año, abrimos en Huancavelica, donde no teníamos presencia hasta el momento, y en Huaraz, en la plaza principal e iremos a Caraz, así que también estamos incursionando en provincias y tenemos planes para encontrar más ubicaciones. Este año podemos decir que Bata tiene presencia en todos los departamentos del Perú.
- ¿Esas aperturas son, sobre todo, con la marca Bata o también con North Star?
Ambas, principalmente Bata, pero también tenemos un plan de abrir tiendas North Star. Planeamos abrir cinco o seis tiendas de North Star y las otras de Bata.
“Vamos a abrir seis o siete tiendas de North Star y las demás de Bata”.
- ¿Cuál es el concepto de North Star?
Son ‘sneakers’ más casuales, urbanas, que acompañan el día a día al consumidor, incluso para el ‘outfit’ de la oficina.
- Dentro de los 25 locales que abrirán este año, ¿tienen en mente desarrollar formatos diferentes?
No, nuestro formato es global, lo vas a encontrar en cualquier país del mundo, y continuamos modernizando nuestras tiendas en ese sentido.
- Una de las campañas fuertes de Bata es la escolar, ¿cómo están haciendo para refrescar el portafolio y llegar al público más joven, que más dispuesto a probar distintas marcas?
Siempre al final de la temporada hacemos un análisis de los resultados y encuestas al consumidor acerca de las preferencias de nuestras colecciones. En base a eso, el equipo de producto o de ‘merchandising’ hace la sugerencia para la siguiente temporada: qué artículos tienen que ser reemplazados, con qué artículos tenemos que continuar, qué artículos tenemos que cambiar por un nuevo modelo, ya que de repente no funcionó, y si funcionó, tenemos que ampliar porque fue un ‘best-seller’. Todo eso se revisa y desde ya estamos en el proceso de las compras de calzado escolar para la siguiente temporada.
- Dentro de la expansión de Bata, ¿están mirando más tiendas puerta a calle o hay aún centros comerciales donde podrían tener locales más grandes?
En el caso de Bata, prácticamente estamos en todos los centros comerciales, por lo tanto mayor posibilidad de crecimiento ahí no hay mucha. Y ahora no hay tantos proyectos de centros comerciales, pero en los que hay, siempre acompañamos. Ahora estamos yendo más a buscar opciones de calle, a plazas donde hay menos penetración, donde hay menos retail moderno. En cuando a North Star, sí tenemos un amplio espacio para seguir creciendo. Ahora la marca tiene 19 tiendas, que están en centros comerciales distintos, por lo tanto tenemos mucho más espacio para seguir penetrando ahí con la marca.
- Si bien ya la guerra está llegando a su fin, ¿el impacto de este conflicto en el petróleo y rutas comerciales ha implicado también para Bata algunos incrementos de costos operativos?
Aún no, pero se estaban duplicando los precios de los fletes por diferentes motivos y también por la escalada de los conflictos entre Estados Unidos e Irán, el cierre del Estrecho de Ormuz, menos disponibilidad de contenedores –lo que estaban inflando mucho los precios–. Pero, también hay especulación. Esperamos que esta ola de subidas regrese a su cauce normal y asó poder continuar con los precios que siempre mantenemos. Por ahora te puedo decir que no hemos sufrido incrementos en los costos, pero, claro, uno nunca sabe.
- ¿Bata tiene planes de reforzar el portafolio de sus marcas propias como ya lo hace con North Star?, ¿están planeando tener otra marca propia para algún segmento en el que todavía no están tan presentes?
Todavía no, lo que estamos evaluando es tener nuevamente el formato que teníamos hace muchísimos años, que era Bata Kids, pero no acotarlo tanto al público bebé / ‘toddler’ (niño pequeño), sino a un niño más, ‘teenagers’. Ese es el formato que seguramente vamos a explorar próximamente, vamos a hacer una reconversión de una de nuestras tiendas en ese nuevo formato, lanzar el piloto y si todo va bien, pues escalarlo.
- ¿El portafolio cubrirá calzados desde qué edades?
Más que de chiquititos, ampliaríamos la oferta para captar edades más grandes. Normalmente Bubblegum es una marca que va hasta los 6-7 años. Queremos que con Bata Kids la oferta llegue a los niños mayores de 10 años.
- Dentro de las proyecciones de Bata para llegar a los 25 locales este año, ¿está incluido Bata Kids?
No, es aparte.
- ¿En los productos de Bata Kids también se incluirán los calzados escolares?
Sí, también, la marca Bata permite que lo manejemos.
- Hoy en día, ¿en cuánto está el ticket promedio de los productos de Bata, ¿cuál es el peso de las marcas propias?
En nuestro portafolio, más del 90% de las ventas vienen de marcas propias. Siempre damos preferencia a nuestras marcas. Las marcas terceras que tenemos son un complemento, por si el cliente no encuentra dentro de nuestra propuesta lo que está buscando.
Y en cuanto al ticket promedio, tenemos un valor superior a los S/125.
“Creemos que vamos a tener muy buena colección para la campaña navideña, con lo cual esperamos llegar a crecer a doble dígito”.
- Comentó que Bata creció 14% en campaña escolar. ¿Se esperaría que hacia el cierre de año Bata pueda tener un crecimiento similar a doble dígito?
Creemos que vamos a tener muy buena colección para la campaña navideña, con lo cual esperamos llegar a crecer a doble dígito. Para ese entonces, ya deberíamos tener prácticamente toda esta cantidad de nuevas tiendas que nos van a ayudar a sumar al cierre del año.
- ¿Las tiendas de Bata son operadas directamente o crecen a través de algún modelo de franquicia?
Las tiendas las operamos nosotros mismos al 100%. En Perú no franquiciamos tiendas, pero en otros países sí existen las franquicias.
- Ahora están apareciendo muchos ‘outlets’ en el país, ¿es un formato que también le podría interesar a Bata ?
Tenemos tiendas tipo ‘outlet’; siempre es una necesidad dentro de una cadena grande de tiendas liquidar finalmente sus productos al cierre del ciclo.
- Fintech Prex Perú apunta a microcréditos tras permiso de la SBS: “Queremos ser de las opciones más competitivas del mercado”
- Libre Inmobiliaria lanzará proyecto en San Isidro y evalúa otros dos en Lima Top, ¿precios de construcción se impactan con El Niño?
- El nuevo ‘hub’ logístico de Toyota en el Perú iniciará operaciones en el 2028: Estas son las expectativas de la empresa