Cabify empieza a vender espacios publicitarios en Perú: ¿de qué se trata y cómo funciona?

Cabify lanzó en Perú su nueva unidad de negocio, Cabify Ads, una plataforma que permite a las marcas publicitarse directamente a los usuarios desde su app de movilidad.

“Lo que hacemos es conectar empresas con nuestras audiencias, que son de alto valor, a través de un inventario de espacios publicitarios diseñados para facilitar esa conexión”, explica Daniel Bedoya, vicepresidente de B2B y Ads en la región.

La compañía trabaja con dos tipos de soportes: el físico o ‘in car’, que ha tenido mayor desarrollo en España mediante acciones de ‘branding’, y el digital, que es el punto de partida en Perú y otros países de Latinoamérica. Este soporte online se basa en formatos conocidos como ‘Journey Ads’, que incluyen ‘banners’, videos dentro del aplicativo y soluciones personalizadas según el perfil del usuario.

“Cabify, por su esencia, cuenta con un conocimiento profundo de sus usuarios. Esa información —motivos de viaje, métodos de pago, ubicación geográfica, entre otros— nos permite segmentar de forma muy precisa”, añade Bedoya.

Aclara que no se vulneran los datos personales, ya que la identidad de los usuarios se mantiene anónima. “Trabajamos con los datos de manera agregada, no individual. Lo que se analizan son características de comportamiento, no identidades”, destaca. Este enfoque ya ha despertado el interés de sectores como el entretenimiento, el consumo masivo y los seguros, donde empresas como Universal Assistance ya vienen trabajando con Cabify en Perú y en otros países de la región.

Según Bedoya, un viaje promedio en la plataforma dura entre 20 y 25 minutos, tiempo durante el cual el usuario está expuesto a la publicidad de una sola marca. “Eso genera un impacto más efectivo: el tiempo de exposición ronda los dos minutos y las métricas de interacción duplican las que se observan en plataformas como Meta. Además, el mensaje llega con mayor precisión”, afirma.

En cuanto a la inversión, asegura que no ha sido significativa, ya que Cabify contaba con recursos clave como su base de datos y el equipo interno de talento necesario para desarrollar esta nueva línea de negocio.