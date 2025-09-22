Chicarrón de oro para Ibai

Cada vez que aparece la oportunidad de competir como sociedad utilizando las redes sociales como herramienta, al peruano se le enciende un chip inusual. Es el empuje emprendedor pero también picón, el que no se deja ganar por nada, el que sale adelante contra todo pronóstico. Es cuando ganamos a punta de ‘clicks’ la votación de Machu Picchu como maravilla del mundo, o nos convertimos en la hinchada más grande del mundo.

El Mundial de Desayunos es una moda. Una tendencia digital completamente pasajera. Lo cual no significa necesariamente una acción con poco retorno; es un pico de actividad que puede tener alto retorno hoy e incluso impulsar acciones similares. Pero estratégicamente, no es una construcción de marca, ni una acción de posicionamiento.

El beneficio es estar en la tendencia, como usar la ropa de moda o ir al restaurante nuevo. Establece que la marca sabe lo que está pasando, está conectada con lo que moviliza a la gente y la coloca en un espacio de innovación. Los riesgos son que las marcas no entiendan la real dimensión de la tendencia, como algo pasajero y divertido, afectando con la comunicación la estrategia de la marca o utilizando códigos inapropiados o desconectados que el ‘target’ pueda malinterpretar y finalmente ir en contra de la marca.

Las marcas que intervienen pueden complicar su horizonte si: 1. No respetan su estrategia y generan comunicación táctica basada en la tendencia que esté desconectada; 2. Rompen con la “broma”, el tono y estilo, lo cual afecta la comunicación; 3. Usan el tono divertido como elemento trasgresor en un nivel desproporcionado, que puede sí estar alineado con la tendencia, pero que de ninguna manera sería –fuera de ese contexto– una actitud que la marca tomaría de manera habitual.

El autor de este reto digital, el ‘influencer’ español Ibai, nace en Twitch, en el mundo de juegos, entretenimiento y apuestas. Un segmento que busca divertirse lo hace desde cualquier ángulo, eso el ‘influencer’ lo tiene claro. Es importante mencionar que viendo el bosque y no el árbol, el mundial de desayunos me parece completamente intrascendente como tema, más allá de un juego divertido. Incluso, analizándolo más allá, los países finalistas del Mundial del Desayunos son aquellos que ya están descalificados del Mundial de Fútbol, que de manera irónica, ya es otro juego de por sí.

El verdadero ganador del Mundial de Desayunos no es Perú ni es Venezuela. No son las marcas que se sumaron. Es Ibai. En un país en donde los políticos fallan, la justicia no funciona y las cosas suelen ser un caos, tomamos control en lo poco que podemos: los ‘clicks’.