Coval, empresa de factoring, fortalece su negocio en Perú de cara a duplicar su cartera, ¿cómo se acercará a las pymes?

La empresa de servicios financieros Coval, busca profundizar sus operaciones fuera de Chile de cara a lograr duplicar sus activos que, a la fecha, promedian los US$150 millones. Andrés Abumohor, presidente del directorio de la firma, detalla que hoy se concentrarán en Perú y en Colombia.

“Queremos que Chile pase a ser dos tercios del negocio a la mitad del negocio. Eso depende del crecimiento importante de Perú y Colombia. Eso implica un importante desafío. Nuestro objetivo es consolidarnos como una empresa de servicios financieros no bancarios”, indica.

A la par de dicho objetivo, la meta de Coval es duplicar el tamaño de su cartera en tres años. Lograr dicho objetivo está atado a su actual proceso de transformación para hacerla más digital. Así lo comentó Christian Tauber, gerente general de Coval.

“Nosotros queremos pasar de una compañía transaccional a una que atiende clientes. Eso es un cambio en el paradigma, en cómo enfrentamos el negocio. Y esa transformación la empezamos a hacer en Chile con el desarrollo de tecnología. Estamos desarrollando sistemas que nos permitirán tener una ventaja”, refiere y detalla que en los últimos años han invertido US$3 millones en cambios tecnológicos en la operación.

Andrés Abumohor y Katherine Reyes, presidente del directorio y country manager de Perú de Coval.

La estrategia en Perú

La empresa, si bien brinda servicios de factoring, busca posicionarse en el Perú como un aliado para las pequeñas y medianas empresas. Katherine Reyes, Country Manager de la operación en Perú, indica que bajo dicha estrategia se buscará alcanzar nuevos clientes.

“Debemos conocer el mercado transversalmente. Esa es la gran apuesta que está haciendo el grupo, que los perfiles comerciales conozcan al cliente peruano y que entiendan el financiamiento no solo como factura. En el Perú hay 120 empresas de factoring, pero solamente comprar facturas no es ayudarte a crecer o entender tu problemática financiera”, indica.

Hoy la compañía en Perú se encuentra posicionada en sectores como minería y agricultura. “Queremos entrar en pesca y, luego de ello, queremos entrar a segmentos que están creciendo, que no son representativos, pero que son potentes. Hablamos de Salud y Educación”, agrega.