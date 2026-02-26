En muchas empresas peruanas, cerrar una venta no siempre significa contar con dinero disponible de inmediato. Los plazos de pago de 30, 60 o incluso 90 días pueden generar presión sobre el flujo de caja, dificultando el pago a proveedores, planillas o la reposición de mercadería. Ante esta realidad, el factoring se ha convertido en una alternativa para adelantar el cobro de facturas y obtener liquidez sin esperar el vencimiento.

Por eso surge Factoring BCP, una solución digital que permite adelantar el cobro de facturas negociables y transformar cuentas por cobrar en capital de trabajo en menos de 24 horas. A través de la Web Mi Negocio, las empresas pueden gestionar sus facturas y acceder a financiamiento de manera ágil.

El 40% de las mypes deja de operar antes del primer año por falta de capital de trabajo

(Produce)

¿Por qué usar Factoring BCP?

Más allá de obtener liquidez inmediata, esta solución busca simplificar la gestión financiera y administrativa de los negocios mediante tres pilares principales:

Liquidez en menos de 24 horas Uno de los principales beneficios es la rapidez del proceso. Tras la evaluación de tus facturas, el desembolso puede realizarse incluso el mismo día, ayudando a mantener la continuidad operativa. Gestión de cobranza delegada El banco se encarga del seguimiento de pagos y envío de avisos al cliente final, reduciendo la carga administrativa y permitiendo que el empresario se concentre en sus operaciones principales. Proceso 100% digital y ágil Desde la plataforma Web Mi Negocio, las empresas pueden registrar y cargar sus facturas electrónicas de forma simple, sin trámites presenciales.

Para acceder a este servicio hay que contar con una cuenta corriente en el BCP, tener los poderes legales actualizados para el descuento de títulos valores y firmar el contrato correspondiente. El monto mínimo para empezar a operar es de S/ 5.000 o su equivalente en dólares.

Actualmente, la velocidad de los procesos es clave para ganar oportunidades. Por eso, esperar el vencimiento de una factura puede significar perder un nuevo contrato. El factoring es el aliado estratégico que permite a los empresarios peruanos mantener el control total de sus finanzas y transformar sus ventas pendientes en el impulso que su negocio necesita hoy mismo.

