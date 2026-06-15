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Resumen

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María Rosa Villalobos, editora de Economía y Día1, analiza el ISC otra vez.
María Rosa Villalobos, editora de Economía y Día1, analiza el ISC otra vez.
Por María Rosa Villalobos

En julio del año pasado, el entonces titular del MEF, Raúl Pérez Reyes, sustentó en el Congreso un crédito suplementario de poco más de S/600 millones. Aunque la intención era que el monto total fuera más generoso, eso fue todo lo que se pudo viabilizar en esa coyuntura.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.