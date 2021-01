Conforme a los criterios de Saber más

El centro comercial Larcomar, propiedad de la compañía Parque Arauco, aún no ha podido recuperar el importante flujo que tenía por la visita de turistas de diversas partes del mundo, que solían circular con frecuencia por el distrito miraflorino. Sin embargo, Luis Salviati, CEO del ‘mall’, resalta que la empresa está trabajando en modificar su mix de tiendas para atraer otras necesidades de consumo de clientes locales, a la espera de que las restricciones por el COVID-19 y el temor a una segunda ola puedan continuar flexibilizándose.

¿Cómo cerraron el 2020? ¿Lograron evitar una caída muy abrupta de las ventas a raíz del cierre de tiendas por la cuarentena?

Para un centro comercial, el mes de diciembre es muy importante. En lo que se refiere a ventas, en comparación al same store sales del 2019, nos hemos quedado retrasados en un 20%. En lo que refiere al flujo, la caída fue de 30%. Esto debido a que Larcomar tenía un flujo importante de turistas que todavía no regresa. Tenemos también proyectos caminando, un 30% de los metros cuadrados que se trabajan para proyectos futuros. También están las restricciones por el COVID-19, como el aforo de 40%. Creo que ningún centro comercial ha podido recuperar el nivel de ventas que tenía en el 2019, más aún con la restricción de aforo.

¿Esperaban un mejor resultado?

Esperábamos estar igual que el 2019, llegar a estar muy cerca al resultado de dicho año. Pero hubo muchos factores y cada mes se proyectaban escenarios. Nosotros veíamos un escenario en el que tal vez volvíamos a tener turistas en el mes de diciembre, se flexibilizaban un poco las restricciones COVID-19 con horarios mayores y toque de queda más tarde, pero el aumento de casos y la situación en países vecinos por el virus hizo que el Gobierno tomara otras medidas. Teníamos un plan y simplemente no se llegó a cumplir.

Con la posibilidad de que puedan darse más restricciones, ¿cómo ven el primer trimestre de este año?

Es muy probable que estemos cayendo en lo que está pasando ahorita en Colombia y Chile, que han retrocedido algunas fases, han sumado restricciones disminuyendo aforos, entre otros temas. La verdad es que no vemos un buen panorama. Todas las proyecciones que teníamos en noviembre para este año se caen nuevamente con las restricciones. Te podrían estar mintiendo si te doy un número, hay que ver cómo se desarrolla esto y cuales son las medidas. Se están generando colas en horarios de la tarde por el tema del control de aforo, se ven cambios en hábitos de compras y se tiene un buen flujo en la mañana. Con el tiempo las personas van a cambiar sus hábitos de compra de forma más constante y ello llevará a modificaciones en cuanto al acceso a centros comerciales. De alguna forma esto va a favorecernos para no generar aglomeraciones, pero esto no se dará de la noche a la mañana.

En Larcomar implementaron diversas soluciones omnicanales como el uso de personal shoppers, entre otras opciones. ¿Qué resultados han tenido? ¿Planean mantenerlas?

Estas medidas se tomaron para generar más canales de ventas en los centros comerciales y llegaron para quedarse. Más bien, estamos viendo de implementar otras. Estamos viendo el tema del recojo en los estacionamientos, pensando en almacenes logísticos dentro de los estacionamientos o del centro comercial que pueda cubrir las ventas que se hagan online y que se pueda coordinar para el recojo en tienda o entrega en el vehículo, como un ‘click & collect’. Se están coordinando estas iniciativas. El uso del personal shopper en el mes de diciembre creció prácticamente un 80% y esto es bueno. Las personas ven nuevas formas de comprar sin arriesgarse y es positivo, tenemos que ajustarnos a ello.

“El uso del ‘personal shopper’ en diciembre creció en un 80%”, precisa el CEO de Larcomar. (Foto: César Campos/El Comercio)

Con respecto a los almacenes logísticos que comenta, el año pasado ha sido clave para el desarrollo de más ‘dark stores’ de diversa índole, como restaurantes y tiendas. ¿Están evaluando acogerlos?

Como Parque Arauco, sí. Como Larcomar, estamos viendo el espacio para estos ‘dark stores’. Ahorita, si bien tenemos una cierta vacancia, son pocos los metros cuadrados disponibles. Pero con Parque Arauco estamos viendo esto desde el inicio de la pandemia. Es algo que se viene pronto en los demás activos de la compañía en sí.

- Este primer trimestre se inaugurará el local de H&M en Larcomar. También aterrizó este año la tienda The Box.



Hay varias inversiones que se estaban realizando en Larcomar para afianzar su apuesta por el entretenimiento. ¿Cómo vienen avanzando?

En general, hay proyectos que están totalmente encaminados. H&M está programado para el primer trimestre de este año; lo que era Cinépolis, cuyo inicio de obras se frenó por la pandemia, ya está siendo reactivado por la empresa a través de nuevos permisos para iniciar la obra. Yo creo que estaría listo para el final de este 2021, antes de la Navidad que es una fecha clave para los cines por diversos estrenos, así como el mes de julio. El negocio de cines está siendo uno de los más sensibles a la pandemia y no están abriendo por la prohibición de venta de alimentos.

¿Y en lo gastronómico?

Teníamos un proyecto de food hall o espacios para restaurantes, que la coyuntura frenó pero nuevamente se estaba retomando. Ahora estamos volviéndolo a analizar porque hay nuevos aforos que aún permanecen y aspectos que ahora valoran más los clientes, como la buena ventilación. Es un proyecto que de todas maneras va a terminar aterrizando en Larcomar, pero estamos revisando algunos aspectos. Por ejemplo, si va a estar en la antigua ubicación del lobby, que es un espacio cerrado, o si lo llevaremos a una plaza en la cual esté completamente ventilado. Estamos buscando espacios y viendo cuál sería el mix de locatarios más adecuado. Temos muchos negocios interesados en el espacio pero creo que vale la pena tomarnos el tiempo para desarrollar un ambiente adecuado pensando en estas épocas.

¿Cuántos restaurantes podrían tener en este nuevo espacio que están diseñando?

15 restaurantes.

Si bien lo tenían previsto para este año, ¿podría aplazarse?

Sí podría aplazarse, pero a inicios del 2022.

¿Qué facilidades de pago llegaron a negociar con sus locatarios debido al cierre de tiendas por el COVID-19?

Desde el inicio Parque Arauco dio todas las facilidades a las tiendas porque se entendió el problema que estábamos teniendo todos, hubo muchos espacios para conversar con los locales que iban a permanecer en el centro comercial. Hubo locales que también decidieron retirarse de la operación, pero en algunos casos se trataba marcas o empresas que de alguna manera no les iba bien antes de la pandemia, y cuando esta llegó terminó con su negocio. En total pueden haber salido unos cinco locales.

¿Ha sido el caso para restaurantes también?

Parque Arauco ha tratado como socios a los locatarios para que puedan cubrir sus gastos operativos y se puedan mantener en el negocio. En el caso de los restaurantes, hoy en día se están recuperando muy bien ya que tienen diferentes canales de venta: recojo en tienda, delivery propio y por aplicativos de envíos. Los restaurantes que abrieron con delivery en primera instancia estuvieron operando bajo un sistema de personal shopper que se hizo en su momento, y el recojo en estacionamientos. Para que los locales de moda pudieran tener un canal de venta no presencial, también se estableció esto. Se ha buscado en todo momento la transformación digital, creo que todos los negocios y empresas ya trabajaban en ello y la pandemia aceleró todo.

¿Hay interés por estos espacios que quedaron vacíos?

Ya tenemos marcas interesadas en los espacios, dos están por abrir. Una ya firmó contrato, The Box, pero tenemos otras marcas interesadas que están viendo los espacios.

Además de H&M y The Box, ¿qué otros negocios estarían entrando a Larcomar?

Estamos en conversaciones con Ray-Ban y con Perfumerías Unidas. Es una época de mucha negociación por la coyuntura. Hay muchas marcas interesadas y creo que a futuro el ingreso de estas marcas va a cambiar también la experiencia del centro comercial; por el momento no puedo revelar más.

¿Cómo así buscan que estas cambien la experiencia?

Queremos que Larcomar se convierta en un ‘mall’ de ‘shopping’. Que sea un centro comercial no solamente donde el usuario pueda tener una buena experiencia en lo que refiere a espacios, restaurantes, entretenimiento para adultos, sino también un espacio que tenga a las marcas que cubran las necesidades de ‘shopping’ de los clientes. Tenemos marcas de moda, más tendencia, y por ello estamos mejorando el mix del centro comercial. Ya tenemos bien definido el incremento de la categoría restaurantes con el hall que estamos alistando, pero también queremos mejorar la categoría de moda.

En lo que refiere a entretenimiento, ¿cómo se encuentran los espacios que funcionaban como discotecas en el centro comercial?

La única discoteca que teníamos era Lima Bar. De alguna forma también se está reinventando un poco y es muy probable de que a fines de enero o inicios de febrero esté abriendo en la modalidad de restaurante. Lima Bar es un restobar, pero va a ser bien exigente con el tema del aforo y las personas no van a poder estar paradas.

Si bien hay mucha incertidumbre, ¿ven posibilidades de recuperarse este año alcanzando los niveles del 2019?

La primera ola de la pandemia nos agarró de espaldas y el impacto fue muy fuerte en ventas y flujos, pero nos enseñó mucho el 2020. creo que este 2021, así tengamos una segunda ola o retrasos con la vacuna, nos agarra con experiencia, preparados, y de todas maneras vamos a salir adelante, tanto nosotros como los locatarios. Ahorita no se está escatimando en invertir en todo lo digital.