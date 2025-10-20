Panorama y tendencias de las inversiones

Ni el ruido de la imposición de aranceles en EE.UU. ni los conflictos geopolíticos mundiales han detenido el avance de los mercados bursátiles en lo que va del año. Así, los ganadores son las bolsas de los mercados emergentes que, a fines de septiembre rentaron 30% en dólares, impulsados principalmente por el vertiginoso incremento de los precios de los ‘commodities’ (sobre todo, metales), los cuales acumulan un retorno de 11% en dólares en un contexto de recortes de tasas de interés en el mundo. Paralelamente, la bolsa norteamericana sorprende con un avance de 13%. Por el lado del mercado internacional de bonos, las rentabilidades lucen más modestas con un avance de 5,2% en dólares. A nivel local, este patrón se repite: mientras que la bolsa local avanza 33% en soles inspirada por el ‘rally’ de los metales, los bonos peruanos rentan cerca de 10% (nada mal respecto de lo que ofrecen los depósitos a plazo) bajo la influencia de la reducción de tasa referencial y un menor riesgo país.

De acuerdo con la última encuesta de Bank of America a sus clientes, la aversión al riesgo ha disminuido a niveles mínimos (el ‘cash’ es apenas 3,9% de los portafolios). A pesar de que tradicionalmente esta situación emitiría alertas de corrección en los mercados (un récord de 58% de los encuestados piensa que los mercados están sobrevalorados), los factores tecnológicos y sus beneficios en la productividad de las distintas economías apuntan a una corrección suavizada y ajustes paulatinos en preferencias entre sectores económicos. Por otro lado, a nivel local, las elecciones significan un factor de riesgo en función de los resultados preliminares, lo cual podría traer consigo volatilidad temporal.

La clave, en este contexto, es tener un portafolio diversificado, lo que aminora los efectos de las caídas de mercado. Al respecto, la bolsa local permite invertir en un gran número de empresas internacionales a través de la compra de ETF (conjunto de acciones o bonos internacionales aglutinados en un solo fondo). Asimismo, varios productos locales (desde fondos mutuos hasta compañías de seguros) ofrecen también esta diversificación. Adicionalmente, los activos alternativos (crédito privado, factoring, fondos inmobiliarios), usualmente descorrelacionados de los mercados, añaden diversificación a costa de una menor liquidez y la necesidad de un mayor escrutinio.