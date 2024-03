ComexPerú informó que de acuerdo a datos consignados por Sunat, al cierre del 2023 las exportaciones peruanas a la Unión Europea (UE) sumaron en total US$ 6.811 millones mostrando un crecimiento de 1,5% frente al 2022;

En comparación con el 2013, fecha en que entró en vigor el acuerdo comercial con el bloque, las exportaciones peruanas crecieron 6,2%.

Las crifras de las exportaciones agrícolas dan cuenta de una caída del 0,8% con respecto al 2022; dichas exportaciones representaron un 39,9% de los envíos peruanos a la UE el año pasado, con un valor de US$ 2,719 millones.

Por su parte, las exportaciones mineras sumaron US$ 2.569 millones en 2023, lo que representó un 37,7% del total de los envíos y evidenció un aumento del 17,1% con relación a 2022.

Ambos sectores, tanto el minero como el agrícola, representaron el 77,6% de las exportaciones al bloque.

Las exportaciones pesqueras a la Unión Europea cayeron un 33,7%, mientas que el sector petrolero y derivados, así como la minería no metálica, crecieron 28,6% y 22,3%, respectivamente.

Productos líderes

El cobre y sus concentrados lideraron el ranking de 2023, al representar el 21,2% del total de envíos a la Unión Europea y alcanzar un valor exportado de US$ 1,442 millones (+51,9% con respecto a 2022). Le siguieron las exportaciones de paltas frescas (US$ 498.8 millones, +24%), los cátodos y secciones de cobre refinado (US$ 490.4 millones, +91,2%) y el café en grano verde (US$ 395.2 millones, -37.6%).

El 29 de junio de 2023 entró en vigor el reglamento 2023-1115 de la Unión Europea (UE), que exige a las cadenas de comercialización, exportación e importación de materias primas y productos derivados de aceite de palma, carne de vacuno, madera, café, cacao, caucho y soja, estar libres de deforestación y degradación de bosques. Para adecuarse a estos requerimientos, los actores de la cadena cuentan con 18 meses: hasta diciembre de 2024.

Entre las exigencias para dichos productos, la UE demanda que estén libres de deforestación y que la producción haya sido realizada en tierras no deforestadas después del 31 de diciembre de 2020. Además, deberán cumplir con la legislación del país de producción, así como contar con una declaración de debida diligencia, la cual requerirá información de la trazabilidad del producto, el mapeo de la cadena de suministros y el monitoreo de los riesgos de deforestación.

“Para asegurar que nuestros productores cumplan con los requisitos solicitados, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) está trabajando en la identificación del ámbito geográfico de las parcelas de cultivo (georreferenciación), la definición de áreas para la gestión sostenible en la Amazonía, la promoción de la agricultura sostenible y la recuperación de bosques, y el establecimiento de mecanismos para el acceso formal a las tierras”, puntualizó ComexPerú.