El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) dio a conocer que en el año 2023, la producción nacional del país se redujo en 0,55%, desempeño que se sustentó principalmente en el bajo resultado del sector Manufactura (-6,65%), a lo cual se sumaron los resultados obtenidos de los sectores Construcción, Financiero, Telecomunicaciones, Agropecuario y Pesca.

Asimismo, informó que, en diciembre de 2023, la actividad productiva se contrajo en 0,74% explicada por el desempeño desfavorable de los sectores Manufactura; Pesca; Financiero y Seguros; Telecomunicaciones; así como Construcción.

PBI 2023 / Administrador

Sector Agropecuario

En el año 2023, el sector agropecuario se contrajo en 2,91% debido a la disminución de la producción agrícola (-4,08%) y pecuaria (-0,85%). En el comportamiento del subsector agrícola influyó las condiciones climatológicas desfavorables, influenciada por el fenómeno del Ciclón Yaku, Niño Costero y por el Niño Global, que se caracterizaron por el registro de altas temperaturas, lluvias en la costa, desborde de ríos, sequías en el sur del país, situación que afectó el rendimiento de los cultivos agrícolas durante los últimos meses del año 2023.

Reportaron disminución los cultivos como mango (-23,1%), cacao (-3,1%), arroz cáscara (-2,1%) y plátano (-0,5%). El subsector pecuario decreció en 0,85% ante la menor producción de leche fresca (-2,4%), huevos (-1,5%) y ave (-1,4%).

En diciembre de 2023, este sector creció en 0,22%, debido a la producción de la actividad agrícola (0,77%); en tanto que, disminuyó el subsector pecuario (-0,60%).

Sector Pesca

La producción del sector Pesca se redujo en 19,75% debido a la menor extracción de especies de origen marítimo (-21,78%), con menor captura para consumo humano indirecto (anchoveta para harina y aceite de pescado), extrayéndose 1 993 295 toneladas y que, frente a 4 040 661 toneladas del año 2022, significó una disminución de 50,67%.

El menor tonelaje capturado se dio en un contexto de condiciones climatológicas desfavorables, donde hubo mayo presencia de anchoveta juvenil. En tanto, la pesca para consumo humano directo avanzó 3,49% por mayor captura de especies para congelado (5,37%), para consumo en estado fresco (3,94%) y para elaboración de enlatado (8,58%); en cambio, disminuyó para preparación de curado (-50,96%).

Por otro lado, la pesca de origen continental retrocedió 6,31%, debido a la menor captura de especies en sus tres destinos: consumo en estado fresco (-4,39%), para congelado (-11,34%) y preparación de curado (-24,25%).

Durante diciembre 2023, el sector Pesca disminuyó 51,34% debido a la menor extracción de especies de origen marítimo (-54,99%). Así se vio afectado el desembarque de especies para consumo humano indirecto (-84,28%); en tanto que, creció el desembarque para consumo humano directo (9,77%). Adicionalmente, la pesca de origen continental disminuyó 3,82%.

Sector Minería e Hidrocarburos

Por su parte, el sector minería e hidrocarburos creció en 8,21% con lo cual mantuvo evolución ascendente por tres años consecutivos, como resultado de la expansión de la actividad minera metálica en 9,46%, sustentado en el volumen ascendente de producción de la mayoría de metales componentes, con excepción de la plata y del estaño, destacando por su contribución el cobre, metal que registró un nivel récord histórico al igual que la producción de hierro; secundado por el subsector de hidrocarburos con una leve alza de 0,66%, ante la mayor explotación de gas natural, producto que también alcanzó un volumen máximo histórico.

Producción minera en el 2023 / Administrador

En diciembre de 2023, este sector creció en 3,55% ante la expansión de la actividad minera metálica en 4,09%, por el mayor volumen de producción de zinc (21,1%), cobre (1,7%) y oro (9,4%) principalmente; atenuado por la caída leve del subsector de hidrocarburos en -0,06%, ante el menor volumen de explotación de líquidos de gas natural (-5,0%) y de gas natural (-1,7%).

Sector Manufactura

La actividad manufacturera disminuyó en 6,65% por efecto de la menor actividad del subsector fabril no primario (-8,05%) y del subsector fabril primario (-2,77%). La contracción del subsector fabril no primario estuvo asociado a la menor actividad de la industria de bienes intermedios (-9,60%) y bienes de consumo (-7,43%); no obstante, aumentaron los bienes de capital (7,90%).

Igualmente, el subsector fabril primario presentó una menor actividad en la rama de elaboración y conservación de pescado (-24,5%), elaboración de azúcar (-4,5%), fabricación de productos primarios de metales preciosos y otros metales no ferrosos (-0,2%); así como elaboración y conservación de carne (-0,2%); contrarrestado por el incremento de la fabricación de productos de la refinación del petróleo (26,9%).

En diciembre del año 2023, el sector Manufactura disminuyó en 10,92%, manteniendo una trayectoria descendente por 11 meses continuos, determinado por la menor actividad del subsector fabril primario (-29,35%) y fabril no primario (-2,60%).

Sector Electricidad, Gas y Agua

El sector Electricidad, Gas y Agua creció 3,68% por la mayor generación de energía eléctrica (4,03%), producción de agua (1,52%) y distribución de gas (1,99%). El subsector electricidad aumentó por la mayor generación de energía de origen termoeléctrica (9,4%) y la energía renovable no convencional (20,3%); en cambio, se redujo la energía hidroeléctrica (-2,3%).

En el aumento de la producción de agua potable destacaron las empresas Sedapal (2,8%), Epsel (1,2%), EPS Grau (1,1%) y Sedapal (0,2%). La distribución de gas creció por mayores envíos para Gas Natural Vehicular (12,7%) y para las generadoras eléctricas (2,9%); mientras que, bajó la distribución hacia las empresas (-8,1%).

Durante diciembre de 2023, el sector Electricidad, Gas y Agua mostró un avance de 1,04% por mayor generación de energía eléctrica (1,01%), producción de agua (1,02%) y distribución de gas (2,47%). El subsector electricidad aumentó por la mayor generación de energía de origen hidroeléctrica (52,3%) y la energía renovable no convencional (74,6%); en cambio, hubo disminución de la energía termoeléctrica (-42,7%).

Sector Construcción

Durante el año 2023, el sector construcción disminuyó en 7,86%, reflejado en la reducción del consumo interno de cemento (-11,59%), contrarrestado por el incremento del avance físico de obras públicas (2,04%).

El menor consumo interno de cemento se basó en la desaceleración de ejecución de obras del ámbito privado así como de la autoconstrucción con mayor incidencia en los primeros meses de ese año, debido a factores climáticos y conflictos sociales; sin embargo, este resultado fue contrarrestado por el incremento del avance físico de obras públicas, determinado por el aumento de obras en el ámbito del Gobierno Nacional (42,2%) y Regional (10,8%); sin embargo, bajó la inversión en el ámbito del Gobierno Local (-22,5%).

Producción de la construcción / Administrador

En diciembre 2023, el sector Construcción disminuyó en 0,81% evidenciado en la reducción del consumo interno de cemento (-10,88%); en tanto que, creció el avance físico de obras públicas(9,18%). La disminución del consumo interno de cemento estuvo asociada a la inversión privada en construcción, así como de la autoconstrucción. No obstante, el avance físico de obras públicas presentó una variación positiva, luego de cinco meses de resultado desfavorable, explicado por la mayor inversión en los ámbitos de Gobierno Nacional (38,8%) y Regional (69,5%); mientras que disminuyó en el Gobierno Local (-20,5%).

Sector Comercio

El sector Comercio creció en 2,36%, tendencia favorable observada en sus tres grandes componentes. El comercio mayorista (2,34%), impulsado por la mayor venta de maquinaria para minería, servicios y salud, combustibles para estaciones de servicio por mayor transporte urbano, y renovación de equipos informáticos y computadoras para el sector público y privado, entre otros.

El comercio minorista creció (2,73%) debido a la mayor venta de combustibles y lubricantes en estaciones de servicio, producto del aumento del parque automotor. También, se observó un incremento en la venta de productos nuevos en almacenes especializados, como equipos celulares, productos médicos veterinarios, ópticos y agroquímicos. El comercio automotriz subió en 1,03% explicado por la mayor comercialización de vehículos livianos y pesados, por estrategias comerciales y ferias, como también por licitaciones públicas y privadas.

Otros sectores como el de Transporte, Almacenamiento, Correo y Mensajería creció 1,27% respecto al año anterior, sustentado en la mayor actividad del subsector transporte; no obstante, disminuyó el subsector almacenamiento, correo y mensajería. El sector Alojamiento y Restaurantes creció en 2,68%, como resultado del avance del subsector restaurantes (2,56%) y del subsector alojamiento (4,86%).

El sector Telecomunicaciones y Otros Servicios de Información se redujo en 5,80%, explicado por los subsectores telecomunicaciones (-6,42%) y otros servicios de información (-1,19%). Mientras que el sector Financiero y Seguros disminuyó en 7,85%.