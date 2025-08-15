Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR), desestimó los cuestionamientos planteados por Alejandro Narváez, titular de Petro-Perú, sobre la política monetaria: “No vale la pena responderle”, dijo, quitándole relevancia al intercambio público.
Velarde subrayó que la deuda de la petrolera estatal no está en soles, sino principalmente en dólares, por lo que esa carga financiera no se ve afectada por la tasa de política monetaria local.
Newsletter exclusivo para suscriptores
Además, clarificó que el BCR no fija tasas en dólares o euros, ya que esa responsabilidad recae en otros bancos centrales en el ámbito internacional.
Estas declaraciones responden a los cuestionamientos de Narváez, emitidos a finales de julio en RPP, donde criticó el costo financiero vigente y lo consideró una fuente de pérdidas para Petro- Perú.
TE PUEDE INTERESAR
- El dólar está por debajo de los S/3,55 y se va depreciando casi 10% este año: estas son las razones, ¿seguirá así?
- Grupo Centenario, dueño del parque industrial MacrOpolis: “Ha crecido la demanda por lotes más pequeños (para pymes)”
- Grupo Romero acuerda alianza estratégica con UNO CORP para operaciones de Primax en Perú y Ecuador
Contenido sugerido
Contenido GEC