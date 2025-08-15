Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR), desestimó los cuestionamientos planteados por Alejandro Narváez, titular de Petro-Perú, sobre la política monetaria: “No vale la pena responderle”, dijo, quitándole relevancia al intercambio público.

Velarde subrayó que la deuda de la petrolera estatal no está en soles, sino principalmente en dólares, por lo que esa carga financiera no se ve afectada por la tasa de política monetaria local.

Además, clarificó que el BCR no fija tasas en dólares o euros, ya que esa responsabilidad recae en otros bancos centrales en el ámbito internacional.

Estas declaraciones responden a los cuestionamientos de Narváez, emitidos a finales de julio en RPP, donde criticó el costo financiero vigente y lo consideró una fuente de pérdidas para Petro- Perú.