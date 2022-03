Los precios del aluminio alcanzaron un récord el miércoles, ya que los inversores temen que las dificultades logísticas bloqueen el suministro de metales debido a las duras sanciones impuestas a Rusia, su principal productor. Mientras que el cobre empezaba con un alza.

El aluminio a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subió hasta un récord de US$ 3.552 la tonelada, antes de reducir las ganancias y cotizar a US$ 3.532 a las 11:00 GMT, un alza del 1,6%.

El aluminio se ha disparado un 37% en los últimos dos meses y medio, inicialmente por una menor producción debida a problemas energéticos, y recientemente ha alcanzado sucesivos máximos históricos tras la invasión rusa de Ucrania.

“Ahora estamos viendo los efectos de la segunda ronda de las sanciones”, dijo el analista Daniel Briesemann de Commerzbank en Frankfurt. “Los problemas logísticos se agravarán aún más y ya se vislumbran problemas de suministro”.

Briesemann agregó que no le sorprendería que el aluminio tocara los US$ 4.000 la tonelada.

Las sanciones de los países occidentales han llevado a las tres mayores líneas de contenedores del mundo a suspender los envíos de carga hacia y desde Rusia, en un momento en que los inventarios de aluminio son bajos.

Las existencias de aluminio en los almacenes registrados en la LME se han reducido a más de la mitad en los últimos 12 meses, hasta 809.750 toneladas, frente a los casi 2 millones de toneladas de marzo del año pasado.

Rusia produce cerca del 6% del aluminio mundial y representa alrededor del 7% del suministro mundial de níquel de las minas. También es un importante productor de gas natural utilizado para generar electricidad.

El níquel de la LME subía un 1,6% a US$ 25.510 la tonelada, acercándose a los máximos de más de 10 años alcanzados la semana pasada. El zinc fue el que más ganó, avanzando un 3,5% a US$ 3.878, un máximo desde octubre.

En tanto, el cobre de la LME subía un 1% a US$ 10.164 la tonelada, el plomo ganaba un 0,8% a US$ 2.428,50, mientras que el estaño bajaba un 0,2% a US$ 45.700.

Con información de Reuters

