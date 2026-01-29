Beneficios de Tesla cayeron un 61% en cuarto trimestre de 2025

Tesla obtuvo un 61% menos de beneficios en el cuarto trimestre de 2025 con relación a igual período del año anterior, debido al descenso en las ventas de automóviles y al aumento de la inversión en IA, informó la empresa el miércoles.

El fabricante de vehículos eléctricos, “en transición de un negocio centrado en el hardware a una empresa de inteligencia artificial”, dijo que el 16 de enero llegó a un acuerdo para invertir US$2.000 millones en la empresa de inteligencia artificial xAI, de su fundador Elon Musk.

El beneficio neto quedó en US$840 millones en el último cuarto de 2025 por una caída de ventas a fin de año.

Los ingresos fueron de US$24.900 millones, lo que supone un descenso del 3,1% respecto al último trimestre de 2024.

Se esperaba una caída de los beneficios después de que Tesla anunciara a principios de enero un descenso en las entregas de automóviles durante el cuarto trimestre y el conjunto del año.

Sin embargo, la empresa informó el miércoles que este descenso de los beneficios se debió también a un aumento de la inversión en inteligencia artificial.