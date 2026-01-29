Los precios del cobre llegaron a un máximo histórico de más de 14.000 dólares por tonelada métrica este jueves, animados por las expectativas de una fuerte demanda y respaldados por la debilidad del dólar y las preocupaciones geopolíticas.

El cobre de referencia ⁠a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subió un 7,9% hasta alcanzar un récord de 14,125 dólares durante la sesión bursátil asiática.

“El cobre registró su mayor subida diaria en ​años. impulsado por las ⁠intensas operaciones especulativas de los alcistas en China”, afirmó Neil Welsh, de Britannia Global Markets.

Añadió que los inversores se están lanzando a los metales básicos ante las expectativas de un mayor crecimiento en Estados Unidos y un mayor gasto global en centros de datos, robótica e infraestructura energética.

Cabe precisar que el cobre también está subiendo por el interés en los activos tangibles, que ha llevado al oro y la plata a niveles récord.

Otro factor ha sido la debilidad del índice del dólar, cerca de mínimos de varios años, lo que abarató las materias primas para los compradores que utilizan otras monedas.