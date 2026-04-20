Kevin Warsh, nominado por Donald Trump para ser el próximo presidente de la Reserva Federal (Fed), prometió proteger la independencia del banco central de Estados Unidos si es confirmado en el cargo.

“Creo que la independencia de la política monetaria se gana y que se logran mejores decisiones al evitar distracción. Estoy comprometido a garantizar que la conducción de la política monetaria se mantenga estrictamente independiente”, fueron sus declaraciones.

De acuerdo con Bloomberg, Warsh, quien tiene previsto comparecer ante el Comité Bancario del Senado, también prometió mantener a la Fed enfocada en su mandato y misión operativa.

“La independencia de la Fed enfrenta su mayor riesgo cuando se desvía hacia políticas fiscales y sociales en las que no tiene ni autoridad ni experiencia”, agregó.

La Fed no debe actuar como una agencia de propósito general del gobierno de Estados Unidos ni como un tribunal de apelaciones para asuntos que deben debatirse y decidirse en otros ámbitos”, finalizó Warsh.