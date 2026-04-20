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Kevin Warsh, nominado por Donald Trump para ser el próximo presidente de la Reserva Federal. EFE/EPA/WILL OLIVER
Kevin Warsh, nominado por Donald Trump para ser el próximo presidente de la Reserva Federal. EFE/EPA/WILL OLIVER
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Por Redacción EC

Kevin Warsh, nominado por Donald Trump para ser el próximo presidente de la Reserva Federal (Fed), prometió proteger la independencia del banco central de Estados Unidos si es confirmado en el cargo.

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