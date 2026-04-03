Resumen

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Iwao Nishitani dejó el cargo de CEO de Ajinomoto del Perú. (Foto: GEC)
Iwao Nishitani dejó el cargo de CEO de Ajinomoto del Perú. (Foto: GEC)
/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > HUGO PEREZ
Por Redacción EC

Ajinomoto del Perú informó que Iwao Nishitani culminó su etapa como CEO tras casi cuatro años en el cargo. Según la compañía, el ejecutivo asume desde este mes el rol de Executive Officer del departamento de Green Business en la casa matriz de Ajinomoto, en Tokio.