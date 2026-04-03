Ajinomoto del Perú informó que Iwao Nishitani culminó su etapa como CEO tras casi cuatro años en el cargo. Según la compañía, el ejecutivo asume desde este mes el rol de Executive Officer del departamento de Green Business en la casa matriz de Ajinomoto, en Tokio.

En su reemplazo, Normando Filho asumió como nuevo gerente general de Ajinomoto del Perú, quien lleva más de 30 años de experiencia profesional y 25 años en el Grupo Ajinomoto.

Gestión

Como señaló la empresa, la gestión de Nishitani se alineó la organización bajo la hoja de ruta al 2030 que tiene el grupo Ajinomoto, promoviendo una cultura de innovación, agilidad y liderazgo cercano.

Asimismo, se interiorizó la filosofía ASV (Ajinomoto Group Creating Shared Value) en el personal y se captó talento estratégico para asegurar el crecimiento a largo plazo.

A nivel industrial, Nishitani lideró la estrategia de inversión de más de S/130 millones en el 2026, incluyendo la ampliación de capacidad para la producción de sopas instantáneas Aji-no-men por S/32 millones y de la planta Aji-no-sillao por S/30 millones.

Además, en el último ejercicio, Ajinomoto del Perú registró una facturación cercana de S/800 millones, consolidando su liderazgo en sopas y sazonadores.

En tres años se cuadruplicó la utilidad operativa de la empresa.