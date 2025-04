El sazonador umami AJI-NO-MOTO®, se produce mediante fermentación de azúcares. Para ello, se utilizan microorganismos que transforman el azúcar en ácido glutámico, que luego se purifica y cristaliza, dando origen al glutamato monosódico o conocido por su marca comercial AJI-NO-MOTO®.

No es un producto artificial: Aunque se elabora mediante procesos industriales, el AJI-NO-MOTO® se obtiene a partir de fuentes naturales y procesos biológicos.

El AJI-NO-MOTO® es la marca comercial del glutamato monosódico, un ingrediente que ha sido reconocido como seguro para el consumo por diferentes entidades internacionales como, la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.) que le ha asignado la categoría “Generalmente Reconocida como Segura” (GRAS), la misma categoría que se le asigna a la sal de mesa, al vinagre y al azúcar. Asimismo, el Comité Mixto de Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA), bajo la FAO y la OMS, lo clasifica con “Ingesta Diaria Aceptable” no especificada lo cual significa no existe una cantidad límite para su consumo y no representa un riesgo para nuestra alimentación.

Sumado a su seguridad, se presenta como una opción beneficiosa para nuestra dieta, ya que puede reducir hasta un 37% el contenido de sodio en los platos. Para ello, puede reemplazarse la mitad de sal de mesa por AJI-NO-MOTO®.

