La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) decidió aumentar su producción de crudo a partir de junio, en una señal orientada a estabilizar el mercado internacional de energía, marcado por tensiones geopolíticas y restricciones en la oferta.

El ajuste contempla la incorporación de cerca de 188.000 barriles diarios adicionales, que se suman a incrementos previos acordados durante el año. Con ello, el bloque continúa con su estrategia de ajustes graduales tras haber aplicado recortes en etapas anteriores.

La decisión fue adoptada durante una reunión virtual que reunió a los principales países productores del grupo, entre ellos Arabia Saudí y Rusia. El encuentro tuvo un componente particular: fue el primero desde la salida de Emiratos Árabes Unidos, un cambio que introduce nuevas dinámicas dentro de la organización.

El incremento aprobado se da en un contexto de alta incertidumbre para el mercado petrolero. Factores como las tensiones en rutas clave de transporte energético y las restricciones logísticas siguen condicionando la capacidad real de que el mayor suministro llegue de manera efectiva a los mercados.

En ese escenario, el anuncio busca enviar una señal de previsibilidad a los actores del sector, aunque su impacto podría verse atenuado por los riesgos externos. Analistas consideran que, más allá del volumen adicional, el movimiento refleja la intención del bloque de mantener cierto control sobre la evolución de los precios.

De esta manera, la OPEP+ continúa ajustando su política de producción en un entorno complejo, en el que las decisiones del cartel enfrentan cada vez más factores que escapan a su control directo.