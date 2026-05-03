Resumen

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La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) decidió aumentar su producción de crudo a partir de junio, en una señal orientada a estabilizar el mercado internacional de energía, marcado por tensiones geopolíticas y restricciones en la oferta.

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