Tras conocerse la venta de Telefónica a un grupo argentino, un vocero del sindicato de trabajadores de dicha compañía exigió a las autoridades su nacionalización (“Sindicato de trabajadores de Telefónica del Perú pide que la empresa pase al control del Estado” RPP Noticias 17/03/2024). Suena descabellado volver a la Compañía Peruana de Teléfonos y perder lo avanzado. ¿Podría pasar? Veamos.

“Too big to fail” es una frase que se hizo popular en la crisis financiera del 2008. La idea detrás de la frase es que existen empresas que son tan grandes e interconectadas que su quiebra podría ser tan desastrosa que se justifica la intervención del gobierno para evitar el problema. Este rescate puede tener la forma de créditos, aportes de capital, facilitación de fusiones, entre otras.

En la India, recientemente el Gobierno se ha hecho del 49% de las acciones de la tercera empresa más importante del sector de telecomunicaciones (Vodafone Idea). Deudas con el Estado (por acceso al espectro radioeléctrico) y una agresiva competencia en el mercado, pusieron a la empresa en una situación financiera complicada. Dentro de otras medidas de ayuda, se autorizó convertir la deuda que la empresa tenía con el Estado en acciones. Con la medida se buscaba asegurar la competencia, evitando un duopolio de empresas privadasen una industria vital para el desarrollo de la economía digital.

Usar plata de los contribuyentes para rescatar empresas en problemas financieros, no esuna novedad para nosotros. Un buen ejemplo es Petro-Perú. Le hemos venido dando más plata que la que necesita Telefónica para enfrentar todos sus pasivos. Los argumentos que se han dado para justificar la “ayudita” no son muy diferentes a los anteriores (asegurar competencia y abastecimiento, evitar un problema más grande, etc.). Parte de sus deudascon el Estado han sido convertidas en aportes de capital.

Con estos antecedentes, ¿podría ocurrir lo mismo con Telefónica? ¿Podríamos volver a la Compañía Peruana de Teléfonos? Nos guste o no, hay simpatía de la gente por las empresas estatales. Al ser preguntados por los cambios en la Constitución vigente en una encuesta del IEP (enero 2023), el 51% de los encuestados se mostró de acuerdo con la opción “que el Estado sea dueño de las principales empresas e industrias del país”. También hay simpatía por candidatos que impulsen empresas estatales. En una reciente encuesta de Ipsos (abril 2025), el 56% prefiere a un candidato que promueva empresas estatales. Sólo un 35% prefiere al que promueve a las privadas.

Telefónica, además, nunca llegó a ser muy popular entre la gente. Más de uno puede ver en esto una oportunidad para “castigarla” por los maltratos recibidos (reales o imaginarios).

La idea ya está en boca de algunos congresistas. Pronto veremos a candidatos agitando esa bandera. Sin un régimen para el control de ayudas estatales, casi todo puede pasar. Incluso volver a un pasado que fue desastroso para la gente.

*El autor brinda asesoría legal a empresas de telecomunicaciones, pero no tiene vínculo con Telefónica del Perú.