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Resumen

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Educación ejecutiva.
Educación ejecutiva.
/ FangXiaNuo
Por Ruben Guevara

El entorno empresarial global atraviesa uno de sus momentos más dinámicos y desafiantes de las últimas décadas. Los acontecimientos geopolíticos actuales están generando niveles de disrupción sin precedentes en los últimos 50 años. Factores como el aumento de aranceles, las restricciones a la movilidad internacional de ejecutivos, la volatilidad en los precios del petróleo, nuevos alineamientos políticos basados en intereses más que en ideologías, el cambio climático acelerado, la inflación, la inestabilidad cambiaria, la irrupción de la inteligencia artificial, el rearme global y el debilitamiento del sistema multilateral configuran un escenario complejo e incierto.

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Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.