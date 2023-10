Poco a poco se va haciendo más evidente que recién durante el segundo trimestre del próximo año, una vez que haya terminado el verano 2024 –con El Niño Costero incluido– se podría ver un repunte de la economía peruana. La mayoría de los agentes económicos del sector privado y público se encuentran reajustando sus proyecciones de este año, ya que las cifras que tenemos a estas alturas así lo demandan. Credicorp Capital, por ejemplo, ha rebajado su estimación de 2,3% a 0,6% para el 2023. El IPE ha hecho lo propio, pasando de 0,8% a un –0,3%. Macroconsult, por su lado, espera una caída de 0,2%. Y desde el otro lado de la mesa en sector público, el MEF ha rebajado su proyección de 2,5% a 1,1%, y el BCR pasó de 2,2% a 0,9%. No obstante, en una conferencia hace algunas semanas, el gerente de Estudios Económicos del emisor, Adrián Armas, mencionó que la estimación de crecimiento del BCR tenía ya un sesgo a la baja.

Todas estas revisiones y ajustes nos llevan a pensar cuáles son nuestros riesgos. Muchos coinciden en que nuestro riesgo político se ha reducido (mas no desaparecido), sobre todo, teniendo en cuenta que tenemos un fenómeno climático enfrente e inminente. Así, El Niño se ha convertido no solo en nuestro mayor riesgo, sino en nuestra mayor preocupación. Por ello, la urgencia de acelerar las labores de prevención a todo nivel es palpable. No son pocas las noticias que hacen seguimiento al avance de las obras públicas para saber qué se está haciendo, cuánto se ha hecho hasta el momento y qué está aún pendiente en las zonas más vulnerables a los efectos del fenómeno que como sabemos se reflejará, sobre todo, con fuertes lluvias en el norte y sequías en el sur.

Pero no es solo el sector público el que tiene que poner manos a la obra. ¿Qué está haciendo el sector privado? Ninguna empresa es inocua a lo que vendrá en los próximos meses. Muchas están avanzando con sus planes de contingencia para que lo que sucedió el año pasado no se repita. Conocer y compartir los esfuerzos que se realizan es importante, pues más allá del elogio y el aplauso, dar visibilidad a las acciones permite generar mayores sinergias e impulsar potenciales alianzas que amplifiquen beneficios. Es por eso que en esta edición decidimos compartir algunos de esos esfuerzos. Aunque no sabemos aún con exactitud la potencia del fenómeno, el peor escenario debe estar contemplado en nuestros planes. La política puede tomarnos por sorpresa, El Niño no.