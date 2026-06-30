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Resumen

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Alejandro Pérez–Reyes, CFO de Credicorp y del BCP, analiza poner en valor el talento joven (Foto: Difusión).
Alejandro Pérez–Reyes, CFO de Credicorp y del BCP, analiza poner en valor el talento joven (Foto: Difusión).
Por Alejandro Pérez-Reyes

El Perú de hoy plantea múltiples retos para los jóvenes que salen en búsqueda de su primer empleo. Para aquellos que no han tenido la oportunidad de acceder a educación superior, la informalidad muchas veces se impone como la única alternativa, con la precariedad que esta arrastra. Para quienes han podido estudiar una carrera, las principales preocupaciones son la falta de oportunidades, sueldos menores a los que esperan y, aunque en menor medida, la informalidad tampoco les es ajena. A ambos, asimismo, los afectan factores como la inseguridad ciudadana y la inestabilidad política. Circunstancias que llevan a muchos a mirar al exterior en busca de alternativas.

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