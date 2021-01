Conforme a los criterios de Saber más

Si tienes trabajo, cuídalo. Hay muchos que hoy necesitan tener un trabajo como el tuyo. Recuerda cumplir muy bien con los indicadores de gestión tal como los acordaste con quien es el cliente principal de tus servicios. Ten muy presente que te pagan para brindar servicios y éstos deben generar resultados concretos, medibles y cuantificables. Si no puedes registrar el valor que agregas, difícilmente luego podrás pedir aumentos o promociones – no tendrás como justificarlas ni tampoco evitar un posible despido por baja performance. Revisa tu actitud, asegúrate de que sea siempre la correcta y que tu trato sea cordial con todos, sin excepciones. Has auditorías permanentes a tus destrezas y competencias y revisa que estén vigentes y al día, sobretodo en temas de tecnología, habilidades humanas y lo específico de tu sector. Nunca te olvides que tu trabajo no es un derecho ganado, te lo tienes que ganar cada día otra vez.

Si no te gusta tu trabajo, no estás contento o sientes que no te tratan bien, empieza a buscar otro ya mismo. No te quedes atrapado en un mal trabajo, eso afecta mucho tu desempeño y tu capacidad de aprender y contribuir, por lo tanto, impacta muy negativamente en tu marca personal y tu reputación profesional. Así, no te demores en empezar a buscar otro ni caigas en excusas ni en la dejadez del conformismo: tu satisfacción profesional es clave para tu bienestar general. Al mismo tiempo, cuida tu trabajo actual como un tesoro, mejora tu desempeño y tus relaciones con los demás. Ten muy presente que igual necesitarás todas las buenas referencias que ellos darán de ti. Actúa ya.

Si estás buscando trabajo, haz tu plan de recolocación como si fuera una estrategia de guerra y piensa en él como en un trabajo a tiempo completo. No tienes tiempo que perder, cada día cuenta para tus finanzas y para tu marca personal. Empieza por definir asertivamente qué quieres hacer, donde idealmente quisieras hacerlo y qué necesitas saber, tener o probar para ser un candidato de interés para esa organización. Has una lista – realista y bien investigada – de 15 organizaciones que podrían necesitar tus servicios profesionales y prepárate para cada una de esas posibles oportunidades como si fuera la más importante del mundo, lo es para ti. (tip: sigue las pautas de los webinars para encontrar trabajo de LHH DBM Perú* son totalmente gratuitos, muy completos y efectivos). No dejes que nadie te desanime ni escuches a quienes repiten sin cesar que no hay trabajo. Hay para quien se dedica a fondo a encontrarlo y le dedica tiempo, energía y fe.

Si generas trabajo porque eres empresario o emprendedor, bendito seas. Necesitamos muchos más como tú para ayudar a generar riqueza y más puestos de trabajo para más peruanos. Respeta a tu gente, jamás les saques la vuelta en sus derechos y beneficios, trátalos siempre bien y nunca atentes contra su dignidad o su autoestima, especialmente cuando debes dejarlos ir. Piensa en tu gente como en socios: gracias a ellos generas ingresos y bienestar para ti y tu familia. Mientras más contentos estén, más contentos estarán tus clientes y por lo tanto más contento estarás tú con los resultados de negocio. Invierte tiempo y dinero en capacitar a tu gente y no dejes que nadie nunca te incite a pensar en ellos sólo como un costo. Junto a tu familia, son lo mejor que tienes.

*http://bit.ly/LHHencontrartrabajo