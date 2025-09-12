Según el estudio “Radiografía de la seguridad digital en Lima”, elaborado por Experian Perú en 2025, el 95% de los limeños ya utiliza billeteras digitales.

¿Cuánto gastan los limeños en compras digitales?

El informe reveló que los limeños gastan en promedio S/173 mensuales en compras digitales. En general, 6 de cada 10 limeños realizan compras online de productos y servicios al menos una vez al mes y un 14% de estas personas gastan en promedio S/500 mensuales.

“El comercio electrónico y las billeteras digitales ya son la primera opción de pago para muchos limeños, especialmente entre los jóvenes de 18 a 26 años, que lideran esta transformación. Esta preferencia está llevando a más empresas a incorporar soluciones digitales que les permiten adaptarse al consumidor, ganar eficiencia y simplificar sus operaciones”, explicó Alfredo Monasi, Pre-Sales Specialist DA de Experian Perú.

Un cambio irreversible que exige un mayor cuidado

Este crecimiento trae consigo nuevos desafíos. El estudio de Experian revela que 9 de cada 10 consumidores perciben que el fraude digital es cada vez más común y que un 84% admite sentirse poco protegido frente a los riesgos.

En ese sentido, el estudio advierte que la respuesta de los usuarios frente al fraude aún es principalmente reactiva: 68% cambia su contraseña después de un ataque, pero solo el 38% contacta a su banco, y un 5% no toma ninguna medida.

Además, se evidencian brechas claras entre grupos poblacionales: mujeres, adultos mayores y sectores C y DE enfrentan más limitaciones en el acceso a herramientas digitales y en el conocimiento para prevenir el fraude.

“Los pagos digitales llegaron para quedarse, pero la gran tarea pendiente es que las tendencias de seguridad digital evolucionen al mismo ritmo que la innovación. Y esto implica también un enfoque de inclusión: las empresas y actores del ecosistema financiero deben generar soluciones pensadas para quienes hoy están más expuestos. En verdad, es una gran oportunidad: atender a poblaciones que no solo desconocen, sino que también demandan y necesitan más acompañamiento digital y financiero”, señaló Monasi.