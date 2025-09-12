En general, 6 de cada 10 limeños realizan compras online de productos y servicios al menos una vez al mes y un 14% de estas personas gastan en promedio S/500 mensuales. Foto: GEC.
En general, 6 de cada 10 limeños realizan compras online de productos y servicios al menos una vez al mes y un 14% de estas personas gastan en promedio S/500 mensuales. Foto: GEC.
Redacción EC
Redacción EC

Según el estudio “Radiografía de la seguridad digital en Lima”, elaborado por Experian Perú en 2025, el 95% de los limeños ya utiliza .

¿Cuánto gastan los limeños en compras digitales?

El informe reveló que los limeños gastan en promedio S/173 mensuales en compras digitales. En general, 6 de cada 10 limeños realizan compras online de productos y servicios al menos una vez al mes y un 14% de estas personas gastan en promedio S/500 mensuales.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Maro Villalobos

LEE TAMBIÉN: Ligo entrará al mercado de créditos y apunta a ser una ‘super app’ financiera: esta es su estrategia


El comercio electrónico y las billeteras digitales ya son la primera opción de pago para muchos limeños, especialmente entre los jóvenes de 18 a 26 años, que lideran esta transformación. Esta preferencia está llevando a más empresas a incorporar soluciones digitales que les permiten adaptarse al consumidor, ganar eficiencia y simplificar sus operaciones”, explicó Alfredo Monasi, Pre-Sales Specialist DA de Experian Perú.

Un cambio irreversible que exige un mayor cuidado

Este crecimiento trae consigo nuevos desafíos. El estudio de Experian revela que 9 de cada 10 consumidores perciben que el fraude digital es cada vez más común y que un 84% admite sentirse poco protegido frente a los riesgos.

En ese sentido, el estudio advierte que la respuesta de los usuarios frente al fraude aún es principalmente reactiva: 68% cambia su contraseña después de un ataque, pero solo el 38% contacta a su banco, y un 5% no toma ninguna medida.

Además, se evidencian brechas claras entre grupos poblacionales: mujeres, adultos mayores y sectores C y DE enfrentan más limitaciones en el acceso a herramientas digitales y en el conocimiento para prevenir el fraude.

MÁS INFORMACIÓN: Congreso aprueba las Zonas Económicas Especiales, ¿de qué trata y cómo impactará al comercio del país?


Los pagos digitales llegaron para quedarse, pero la gran tarea pendiente es que las tendencias de seguridad digital evolucionen al mismo ritmo que la innovación. Y esto implica también un enfoque de inclusión: las empresas y actores del ecosistema financiero deben generar soluciones pensadas para quienes hoy están más expuestos. En verdad, es una gran oportunidad: atender a poblaciones que no solo desconocen, sino que también demandan y necesitan más acompañamiento digital y financiero”, señaló Monasi.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC