La Asociación de Exportadores (Adex), informó que las agroexportaciones peruanas (tradicionales y no tradicionales) ascendieron entre enero y marzo del 2023 a poco más de US$ 2 mil 269 millones, presentando una ligera disminución de -0.9% en comparación al mismo periodo del año pasado (casi US$ 2 mil 292 millones).

De acuerdo a la gerenta de Agroexportaciones del gremio empresarial, Claudia Solano Oré, la institución continúa sumando esfuerzos con el objetivo de diversificar la oferta y mercados y posicionarla más en los ya existentes.

“Estamos trabajando en varios frentes, uno de ellos es el fortalecimiento de las capacidades de los diversos integrantes de las cadenas. Por ese motivo, organizamos eventos como el Almuerzo Agroexportador, la convención de Capsisum y próximamente, en alianza con la empresa Elisur, el ‘Ginger Week 2023′, dirigido a los productores de kion y cúrcuma. Será el 31 de mayo, 1 y 2 de junio en Pichanaki, Junín”, detalló.

Otro frente es la apertura de mercados, por ese motivo, Adex coordina con el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), a fin de identificar los productos con mayor potencial y priorizar las negociaciones con otros países, por ejemplo, hace menos de 2 meses se logró el ingreso de la uva a Japón.

“En la parte comercial, y de la mano con PromPerú y Cancillería se realizará en las siguientes semanas una misión a varios destinos asiáticos. En septiembre se llevará a cabo la Expoalimentaria (EA), evento icónico de Adex y que congregará a compradores de los 5 continentes”, sostuvo Solano Oré.

Envíos primarios

Según el Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, los despachos agrarios tradicionales sumaron en el primer trimestre del año US$ 112 millones 564 mil, mostrando un descenso de -65,5% y una participación de 5% del total de envíos agrarios.

Su partida principal fue el café (US$ 92 millones 106 mil), pues concentró el 81,8% del agro tradicional; sin embargo, cayó -70,5%. En el segundo lugar estuvo demás azúcares de caña o remolacha refinados en estado sólido (US$ 12 millones 574 mil) con un aumento de 107%, seguido de la melaza de caña.

Se ubicaron primeros en el ranking de mercados EE.UU. con US$ 17 millones 563 mil (-76%), Alemania (-80%), Ecuador (730.2%), Bélgica (-70%) y Corea del Sur (-6.6%). Completaron el top ten Colombia, Reino Unido, Francia, Canadá e Italia.

Valor agregado

De acuerdo con Adex, las agroexportaciones con valor agregado se acercaron en los 3 primeros meses del año a los US$ 2 mil 157 millones, logrando un incremento de 9,7% y una participación de 95% del total agrario.

Resaltaron por monto US$ FOB las uvas con US$ 704 millones 174 mil (alza de 26,9%), los mangos (-2,9%), arándanos (24,8%), paltas (40%) y demás preparaciones utilizadas en la alimentación de los animales (17,4%).

De un total de 119 mercados, EE.UU. (US$ 767 millones 604 mil) se ubicó en el primer lugar con un aumento de 12.9%. Otros fueron Países Bajos con US$ 307 millones 425 mil (4,2%), México (63,8%), España (9,7%) y China (8,8%). Completaron el top ten Ecuador, Chile, Hong Kong, Colombia y Canadá.