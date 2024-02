El año pasado (enero-diciembre) las importaciones sumaron cerca de US$ 51 mil 963 millones (monto CIF), registrando una caída de -13.6% en relación al 2022 , cuando el monto ascendió a US$ 60 mil 145 millones, reportó el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (CIEN-ADEX).

En el ‘Reporte de Importaciones diciembre 2023′ se detalló que el comportamiento negativo estuvo influenciado por los menores precios del petróleo y sus derivados, insumos industriales y alimentos como el aceite de soya.

Se detalló que 33 mil 844 empresas importaron 6 mil 228 productos procedentes de 177 destinos y que el número de compañías aumentó en 1,580 (respecto al 2022), además, se dejó de importar de 8 mercados.

Por sectores, resaltaron las importaciones metalmecánicas con US$ 17 mil 059 millones, aunque mostraron una disminución de -2.9% y una participación del 32.8% del total. Le siguieron el químico (US$ 9 mil 184 millones) con una contracción de -20.3% y los hidrocarburos (cerca de US$ 9 mil 143 millones) con una caída de -15.7%.

Otros fueron el agro (US$ 6 mil 494 millones), varios (US$ 3 mil 404 millones), siderometalurgia (US$ 2 mil 860 millones), textil (US$ 1,177 millones 500 mil), confecciones (US$ 830 millones 400 mil), minería no metálica (US$ 790 millones), maderas (casi US$ 396 millones), pesca (US$ 348 millones) y minería (US$ 275 millones 800 mil).

La pesca fue el único rubro en registrar un incremento (9.8%) y lograr un récord histórico. Las colas de langostinos congelados (US$ 73 millones 300 mil) fue su partida más demandada, mientras que la más dinámica fue la conserva de atún (102.9%). Las caídas más profundas fueron en la minería no metálica (-33.8%), textil (-31.7%), siderometalurgia (-28.4%), minería (-27.3%), químico (-20.3%) y maderas (-19-7%).

Los bienes más resaltantes por sectores fueron los celulares (metalmecánica), medicamentos (químicos), aceites crudos (hidrocarburos), maíz amarillo duro (agro), chatarra de hierro (siderometalúrgica), hilados de algodón (textil), suéteres y pulóveres de fibras artificiales (confecciones) y mayólicas (minería no metálica).

Respecto al origen de las importaciones, el reporte del CIEN-ADEX detalló que procedieron principalmente de China (US$ 13 mil 372 millones) con el 25.7% del total. Su producto líder fue el celular. En segundo lugar se ubicó EE.UU. (US$ 10 mil 962 millones) y en el tercero la Unión Europea (US$ 4 mil 600 millones). Les siguieron Brasil, Argentina, México, Chile, Colombia y Canadá.

Por uso

Por característica de uso, las materias primas y productos intermedios (US$ 26 mil 205 millones) lideraron las importaciones al agrupar el 50.4% del total. No obstante, registró también la mayor reducción con -20.4% debido a los menores pedidos de materias primas y productos intermedios para la industria (-22.5%). Los combustibles, lubricantes y productos conexos retrocedieron -16.5% y las materias primas y productos intermedios para la agricultura -21.1%.

Por su parte, los bienes de capital y materiales de construcción (US$ 14 mil 369 millones) representaron el 27.7% y disminuyeron -5.9%. Los bienes de capital para la industria cayeron -3.5% equipos de transporte -0.4%, los materiales de construcción -28.2% y los bienes de capital para la agricultura -18%.

Finalmente, los bienes de consumo (US$ 11 mil 357 millones) acumularon el 21.9% del total y experimentaron una variación negativa de -4.8% tanto por la menor importación de bienes de consumo no duradero (-5.0%) como de los duraderos (-4.5%).

Datos

Solo en diciembre, las importaciones sumaron US$ 4 mil 344 millones 300 mil, lo cual representó una contracción de -10.5 % respecto al mismo mes del 2022.