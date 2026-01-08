El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que ha gestionado el pago correspondiente al laudo arbitral relacionado con el contrato de concesión que existía para la ejecución del Aeropuerto Internacional de Chinchero en Cusco.

MÁS INFORMACIÓN: Manuel Romero asume el liderazgo del Grupo Romero tras salida de Dionisio Romero

“Honrar las decisiones de tribunales arbitrales internacionales es un pilar fundamental para la credibilidad del Perú en el mundo y un requisito para atraer inversiones de calidad a largo plazo”, sostuvo Aldo Pietro, ministro del MTC.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Según el MTC, con esta disposición se ha cumplido toda obligación internacional pendiente legal vinculada al entonces contrato de concesión del aeropuerto.

La decisión fue tomada tras un exhaustivo análisis y coordinación interinstitucional entre las direcciones generales y unidades ejecutoras del MTC, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y otras entidades involucradas.

“La gestión realizada permitió, además, alcanzar un acuerdo que evita el pago de los intereses generados por el incumplimiento de pago y la generación de intereses adicionales y procesos de ejecución coactiva, optimizando el uso final de los recursos públicos”, añadió Pietro.